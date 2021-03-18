Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных

Дело красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, будет рассматриваться судом присяжных, сообщил адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

«Назначено судебное заседание в составе суда из шести присяжных заседателей», – передает ТАСС слова Прохорова.

В ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Проведение следственных действий по делу было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах. 21 января расследование дела было завершено.