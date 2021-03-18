Россиян предупредили о подорожании самой дешевой рыбы

Крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси – самой дешевой в России рыбы, – поскольку уже в следующем году этот бизнес может оказаться нерентабельным, следует из обращения гендиректора компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Речь идет о судах, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются в иностранных портах, и должны проходить таможенное декларирование, чтобы добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России, передает РБК.

Рыбодобытчики предупредили, что откажутся от лова иваси из-за увеличения трат на растаможивание траулеров. В результате, как отметил Рекасов, ожидается «значительное» увеличение стоимости ряда видов рыбной продукции.

В правительстве Приморского края сообщили, что предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона нет.

«В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тыс. тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится», – сообщил глава агентства по рыболовству Приморья Валерия Корко.

На сегодня сардина иваси – самая дешевая рыба в России. По словам Рекасова, на один килограмм с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков 40-45 рублей. Стоимость килограмма тихоокеанской сельди составляет 65 рублей.

Ранее СМИ сообщали, что закрытие китайских портов вызвало остановку поставок рыбы на российский рынок: неработающие порты обвалили оптовые цены на минтай на 35%. Однако глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что мощности для хранения рыбы в РФ достаточны, приостановки промысла из-за проблем с отгрузкой продукции в китайских портах не будет.