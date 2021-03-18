Как 8-летний мальчик гулял у леса и его похитили пришельцы

В 1922 году в Швеции 8-летний мальчик после уроков решил поиграть с одноклассником, а потом пошел домой мимо торфяника и леса. Внезапно он стал очевидцем очень странного события, о котором решился рассказать журналистам лишь десятки лет спустя.

За пределами Швеции эта история практически не известна, при этом она очень интересна для всех, увлекающихся уфологией.

Случилось это очень давно, в 1922 году. Это был обычный весенний день. 8-летний мальчик Остен Энгстрем жил со своими родителями в небольшой деревне Орста, что к юго-западу от шведского города Кольсва.

Так как было уже довольно тепло и снег почти растаял, после школы Остен вместе со своим другом -одноклассником Хольгером решили поиграть на дворе возле дома Хольгера. После этого Остен пошел домой.

До дома ему надо было пройти примерно 3 км, это была сельская местность, где поля пересекались с лесом. Остену было лень идти домой и он решил еще погулять в ближайшем лесу. Он прошел мимо торфяника и только хотел войти в лес, как произошло то, что навсегда осталось для него загадкой.

Внезапно из леса начали выбегать разные звери: олени, зайцы, лоси, белки, барсуки и другие. Их было очень много и они бежали намеренно, словно их кто-то преследовал. Они побежали в сторону торфяника, когда небо внезапно сильно потемнело и потом вверху появился странный свет.

"Я поднял глаза и увидел три серых объекта, бесшумно парящих надо мной. Они были так близко от меня, что я легко мог бы добросить до них камнем. Объекты пульсировали, как будто дышали, и я увидел на них две темные линии. Чуть дальше, над лесом, плыли еще два объекта. Они были больше и темнее, чем те, что были надо мной".

Больше Остен ничего не успел увидеть, так как потерял сознание или его намеренно "вырубили". Когда он очнулся, то лежал на дороге у леса на земле и время было уже вечеру и гораздо холоднее, чем днем, мальчик ощутил, что он сильно замерз.

Остен ощущал себя странно, словно он долго трудился и сильно устал. Ему было очень тяжело добираться до дому, а по пути он заметил, что на часах уже 19:30, то есть прошло примерно 4 часа с момента, как он увидел выбегающих зверей и летающие объекты.

Кое-как Остен добрел до дома, где ему пришлось рассказывать обеспокоенной матери, куда он пропал. И ему никто не поверил, потому, что, как выяснилось, его искали уже несколько часов.

Еще в 15:30 старший брат Остена – Густав поехал к школе на велосипеде, где ему сказали, что Остен ушел гулять к дому Хольгера. После этого Густав поехал к дому Хольгера, где ему сказали, что Остен ушел к себе домой. Потом Густав поехал по дороге, по которой обычно все ходят, в том числе он проезжал мимо того самого торфяника и леса, но ничего странного там не увидел.

Учитывая, что время было еще светлое, то не было никакого шанса, что Густав мог каким-то образом не заметить лежащего на дороге Остена, если конечно мальчик там лежал, а не был где-то в другом месте.

Что же случилось с мальчиком? Где он был эти четыре часа? Сейчас уфологи смело скажут, что ребенка банально похитили пришельцы, но в те годы Остену никто не поверил, его сочли лгуном, который просто играл где-то в лесу и не заметил, что уже поздно.

Лишь очень много лет спустя, в 90-е годы, когда тематика НЛО и пришельцев регулярно появлялась в газетах, престарелый Остен Энгстрем решился рассказать свою историю журналистам. Статья о ней вышла 15 июня 1996 года в шведской газете "Expressen".

Вот несколько ответов Остена из того интервью:

"Где я был в те часы? По моим оценкам, это было около четырех с половиной часов. Я не приехал домой раньше половины восьмого или восьмого вечера. Меня чуть не выпороли, потому что они считали, что я лгу. Они отправили меня спать, и потом я так плохо себя чувствовал, что провалялся в постели 4 дня. Возможно, что я простудился, лежа на холодной дороге".

"Выглядело так, будто все три объекта одновременно пульсировали. Так же как работают органы осьминога. Они впитывают воду и двигаются, выдув ее. Похоже, объекты использовали ту же технику. Они двигались очень элегантно, меняли направление и, казалось, управляли этой пульсацией".

"Где был я? Густав ехал в это место на велосипеде, пока я лежал и он не видел меня. Я много раз размышлял над этим".