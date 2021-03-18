 

Щедрость мужчины зависит от уровня тестостерона, выяснили ученые

18.03.2021, 8:00, Разное
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Исследователи из Китая решили подробнее изучить поведение мужчин в зависимости от уровня тестостерона. В частности, они решили узнать, как этот гормон влияет на щедрость.

Для эксперимента были выбраны 67 человек, которые были разделены на две группы. Одной группе выдали препарат в виде геля с высокой концентрацией тестостерона, а другой группе обычное плацебо. Мужчины должны были пользоваться этими гелями на протяжении определенного времени.

Затем участникам эксперимента выдали определенную сумму денег, предложив поделиться ими с окружающими. В процессе эксперимента ученые при помощи МРТ изучали активность мозга участников.

В конечном счете выяснилось, что повышенное количество тестостерона делает людей более эгоистичными. Например, со своими близкими и родственниками мужчины из обоих групп делились деньгами почти одинаково, а вот делиться с незнакомцами наотрез отказалась группа мужчин, которая использовала гель с тестостероном.

Ученые считают, что для более точных результатов необходимо масштабировать рамки исследований до большего числа участника, а также увеличить его во времени.



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