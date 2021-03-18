Дональд Трамп позвонил главе Роскомнадзора насчёт блокировки Твиттера

Экс-президент США поддержал претензии Роскомнадзора к Twitter. Сегодня днем Дональд Трамп позвонил руководителю агентства Андрею Липову.

– Трамп назвал Twitter «никчемной сонной соцсетью» и пожелал её руководству «гореть в аду». Он также поддержал все наши претензии и сказал, что готов лично приехать в Россию заблокировать Twitter, — рассказали Интерсаксу в пресс-службе РКН.

Twitter может быть заблокирован в России, если через месяц не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента. 10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter в связи с тем, что на платформе не были удалены материалы с запрещенной в стране информацией. В мировой суд направлены три административных протокола.

Ранее, в январе 2021 года, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за риска «подстрекательства к насилию». Его посты могут подтолкнуть к беспорядкам, в том числе в день инаугурации Байдена, посчитали в соцсети.