Ученые обозначили главное препятствие к путешествиям на другие планеты

По словам научного сотрудника Института космических исследований РАН Алексея Малахова, человечество пока не нашло способ защиты от космической радиации, сообщает «Звезда».

На данный момент у человечества нет технологий защиты межпланетных путешественников от космической радиации, сообщил Малахов. Человек в принципе не способен находиться за пределами кокона Земли, который в первую очередь защищает нас от космических лучей. Когда человек оказывается за пределами магнитного поля Земли, он испытывает на себе бомбардировку потоками частиц. Долгое воздействие ими на человека пагубно влияет на его организм, поясняет астроном.

По словам эксперта, теоретически, конечно, можно найти защиту от радиации, например, создать укрытия с толстыми стенами. Однако, как все это осуществить во время межпланетного перелета, пока гарантированного решения не найдено. До Марса лететь полгода, и все это время команда звездолета будет подвержена воздействию космической радиации. На Красной планете тоже придется искать себе надежное укрытие, например, уходить под поверхность или возводить массивные сооружения, что в настоящее время выполнить технически сложно.

Ученый считает, что на решение выше обозначенной проблемы могут уйти десятилетия.

Ранее исследователи Центра космической медицины Лондонского университета установили, что радиация в космосе, это не главная проблема межпланетных перелетов. По словам экспертов, серьезную опасность для человека будут представлять микроорганизмы – грибки и бактерии.

Дело в том, говорят ученые, что микробы в новой среде быстро мутируют и приобретают абсолютно непредсказуемые свойства, что становится не только большой опасностью для человека, но и для всех кто окажется далеко от Земли.