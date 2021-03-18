Технологические конгломераты ИИ Китая пытаются создать стандарты для всего мира
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Если вы или ваши дети одержимы TikTok, вы можете быть удивлены, узнав, что за вашим любимым приложением стоит гигантский технологический конгломерат ИИ в Китае.
Многие жители Запада и России понятия не имеют, что Китай на самом деле берет курс на то, чтобы стать мировым лидером в области ИИ, и что ряд ключевых китайских компаний, занимающихся ИИ, уже стали важной частью повседневной жизни в Китае, США и других странах мира.
Лидеры Китая сделали ИИ своим стратегическим приоритетом и позволяют китайской технологической индустрии определять стандарты и нормы для глобальных систем ИИ.
Усиление позиций Китая в бурно развивающейся отрасли ИИ обусловлено тремя основными движущими факторами:
1. Доступ к огромному внутреннему рынку. Население Китая, составляющее 1,4 млрд потребителей, является крупнейшим внутренним рынком в мире. Для этого рынка существует множество потенциальных приложений ИИ, поэтому Китай является благодатной почвой для процветания высоко технологичных компаний, занимающихся ИИ.
2. ИИ является главным приоритетом для руководства страны, и китайское правительство сформулировало четкую и амбициозную миссию в отношении ИИ. Правительство и бизнес Китая понимают, что ИИ качественно изменит практически все аспекты жизни потребителей; они с радостью принимают новую технологию и разрабатывают четкую стратегию для развития инновационных технологических компаний в области ИИ.
3. Китай яростно защищает свой внутренний рынок, блокируя основных американских игроков в сфере ИИ, таких как Facebook и Google. Это практически исключает конкуренцию со стороны западных компаний, поэтому отечественные технологические инновации обречены на процветание. Совсем недавно Китай также ввел ограничения на экспорт некоторых инновационных технологий ИИ с целью обеспечения национальной экономической безопасности.
Вот несколько крупнейших китайских ИИ-компаний, лидирующих в развивающемся мире высоких технологий.
Baidu. Один из их самых известных её продуктов — популярная поисковая система: более 70% поисковых запросов в Китае проходят через неё. DuerOS — диалоговая платформа ИИ Baidu — добавляет цифровой интеллект в домашние устройства, такие как музыкальные колонки или холодильники.
Alibaba — это платформа для электронной коммерции, объем продаж которой в 2020 году достиг рекордного уровня — около $72 млрд. Китайские потребители платят за транзакции с помощью своих мобильных телефонов чаще, чем потребители в любой другой стране мира, используя при этом Alipay — платформу мобильных платежей Alibaba. Компания также предоставляет услуги облачных вычислений и недавно стала партнером AutoX — парка автономных такси в Шанхае.
Tencent, самый популярный продукт которой — WeChat. Он начинал функционировать как платформа обмена сообщениями, но теперь в него добавлены функции, позволяющие пользователям читать новости, покупать продукты и услуги, заказывать еду и бронировать поездки.
За технологическим любимцем TikTok и Douyin (китайским эквивалентом TikTok) стоит компания ByteDance. В настоящее время компания оценивается в $180 млрд и считается одним из самых ценных «единорогов» (стартапов стоимостью более миллиарда долларов) в мире высоких технологий.
Такие компании, как Baidu, Alibaba и ByteDance, явно находятся в авангарде исследований ИИ, а их продукты и услуги интегрируют ИИ в повседневную жизнь в Китае и за его пределами.
В ближайшем будущем западные технологические компании, которые хотят оставаться на плаву, будут искать в Китае цифровые инновации и прорывы в области ИИ. Поскольку широкий спектр стартапов, масштабируемых компаний и крупных корпоративных организаций Китая продолжает сокращать технический разрыв между самим Китаем и западными экономиками, последние готовы стать мировыми лидерами в области ИИ, больших данных и машинного обучения.
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