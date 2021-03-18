Москва отозвала посла РФ из Вашингтона

…для консультаций после слов Байдена о Путине.

Россия вызвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультации о перспективах отношений с Вашингтоном. Об этом, как сообщается на сайте МИД России, пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж. Байдена получается, а что не очень», — заявили в российском МИД.

Захарова уверила, что для РФ главное — определить, «какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик»: «Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — добавила она.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News ответил словом «да» на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина «убийцей» и высказался о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США. Тем не менее Байден сообшил, что у них с Путиным был «долгий» разговор и выразил мнение, что с Россией можно сотрудничать в некоторых областях. Он привел в пример решение продлить Договор об ограничении стратегических вооружений. Позже слова Байдена прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав их «истерикой от бессилия» и «оскорблением» жителей России.

—