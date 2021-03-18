 

Москва отозвала посла РФ из Вашингтона

18.03.2021, 7:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…для консультаций после слов Байдена о Путине.

Россия вызвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультации о перспективах отношений с Вашингтоном. Об этом, как сообщается на сайте МИД России, пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж. Байдена получается, а что не очень», — заявили в российском МИД.

Захарова уверила, что для РФ главное — определить, «какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик»: «Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — добавила она.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News ответил словом «да» на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина «убийцей» и высказался о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США. Тем не менее Байден сообшил, что у них с Путиным был «долгий» разговор и выразил мнение, что с Россией можно сотрудничать в некоторых областях. Он привел в пример решение продлить Договор об ограничении стратегических вооружений. Позже слова Байдена прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав их «истерикой от бессилия» и «оскорблением» жителей России.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Соболь допросили пять раз подряд

11.08 / В Белоруссии задержаны более двух тысяч человек

02.01 / В РПЦ предложили перенести Новый год на 13 января

29.10 / Мнение: Половина россиян может купить только еду и одежду

27.11 / Мнение: В Боливии начались аресты военных

25.02 / Мнение: Египетский сценарий

09.03 / Ученые открыли неизвестное свойство опухоли, останавливающее метастазы

14.08 / Жена Сосо Павлиашвили боится родить «ходящего по трупам монстра»

23.08 / Учёные назвали параметры, по которым можно определить потенциального алкоголика

09.07 / Звезда сериала “Убивая Еву” Джоди Комер стала жертвой травли из-за нового бойфренда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска