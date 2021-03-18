 

Гривна продолжает дешеветь относительно основных валют

18.03.2021, 7:40, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 марта.

Гривна к доллару подешевела на пять копеек: с 27,65 грн/$ до 27,7 грн/$.

К евро курс украинской валюты снизился на три копейки: с 32,96 грн/€ до 32,99 грн/€.

Гривна и накануне дешевела к евро и доллару.

К российскому рублю гривна подорожала с 3,8 грн за 10 руб. до 3,76 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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