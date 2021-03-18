 

Регина Тодоренко призналась в наличии у нее неизлечимой болезни

18.03.2021, 7:38, Разное
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Российская телеведущая Регина Тодоренко пояснила своим подписчикам, что врачи обнаружили у нее неизлечимое заболевание. Речь идет о витилиго, проявляющемся в виде светлых участков на коже из-за нарушенной пигментации.
Регина Тодоренко решила впервые признаться о наличии у нее редкого недуга подписчикам в Instagram. В разделе Stories она продемонстрировала, что у нее ниже колена имеется белое пятно. Оно хорошо выделяется на фоне загорелой кожи. Телеведущая ранее очень стеснялась витилиго, она всячески пыталась избавиться от его симптомов, поскольку само заболевание неизлечимо.

Витилиго является редким недугом, приводящим к исчезновению меланина на отдельных участках тела. У канадской супермодели Винни Харлоу заболевание проявилось еще в детстве. Из-за этого сверстники сравнивали ее с «коровой» и «зеброй». Однако это не помешало ей прославиться. Харлоу снялась в рекламе напитка Sprite, становилась лицом обложки модных журналов, а также приняла участие в создании музыкального клипа с Эминемом и альбома Бейонсе Lemonade.

Источник: www.woman.ru



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