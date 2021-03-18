На светской вечеринке костюм Собчак сравнили со скатертью

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила светскую вечеринку в костюме, напоминающем скатерть. Необычный наряд она показала своим подписчикам в Instagram.

При этом сама Собчак не отрицала, что подобрала для мероприятия, на котором она должна была выступить в качестве ведущей, не совсем удачный костюм. В опубликованном видеоролике она танцевала рядом со столиком гостей, показывая, что блестящий и золотистый материал, из которого был сшит наряд, напоминает ткань для скатерти.

Однако подписчики постарались поддержать Ксению Собчак. Они отметили, что лучше прийти на вечеринку в скатерти, чем иметь одинаковые наряды с другим гостем. Кроме того, поклонники телеведущей пошутили, что на вечеринке собрались богатые люди, которые могут позволить себе застилать столы костюмами Собчак.

Источник: 7days.ru