 

В Бразилии за сутки выявили более 90 тыс. случаев коронавируса

18.03.2021, 7:10, Новости дня
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки выросло на рекордные 90303, до 11693838, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

За последние 24 часа в Бразилии зарегистрировано 2648 смертей от последствий инфицирования, их общее число составило 284775. Выздоровели почти 10,3 млн человек, активных случаев заболевания насчитывается более 1,1 млн. На 100 тыс. жителей приходятся 5565 случаев заражения и 136 летальных исходов. За прошлую неделю зафиксированы 500722 новых случая заражения и 12777 смертей. Эти показатели вторую неделю подряд достигают самых высоких значений за все время эпидемии в стране, передает ТАСС.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля 2020 года. 12 марта 2021 года страна заняла второе место после США по числу заболевших, опередив по этому показателю Индию. По числу смертей Бразилия также уступает только Соединенным Штатам.

Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Позже стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



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