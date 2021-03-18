Рубль укрепился к доллару на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия на 3,5 копейки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,5 копейки и составил 73,6 рубля. Курс евро снизился на 20 копеек, до 88,02 рублей, передает ТАСС.

В среду утром курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 72,74 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки, до 86,62 рубля.