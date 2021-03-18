Операторов решили обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах

Роскомнадзор намерен получать от операторов связи данные об абонентах и звонках, включая информацию о том, кто кому звонил или отправлял сообщения, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Как сказано в пояснительной записке, документ в том числе необходим, чтобы избежать распространения «серых» sim-карт. Их оформляют на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, бесплатно раздают у торговых центров и в местах массового скопления людей. «В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора, пользователи таких модулей могут, в том числе, безнаказанно совершать звонки о ложном минировании», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки.

Среди личных данных абонентов, к которым Роскомнадзор может получить доступ: ФИО, место жительства, дата рождения, для физлиц – реквизиты документа, удостоверяющего личность, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей – наименование организации и сведения об ее государственной регистрации; сведения об абонентском номере и используемом устройстве, а также дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.

Согласно проекту, операторы должны раскрывать информацию о дате и времени оказания услуг связи, о видах совершенных абонентом соединений, о факте передачи голосовой информации или других данных. Кроме того, Роскомнадзор сможет узнать номера, на которые передается информация.

Операторы связи будут обязаны предоставить эти сведения в информационную систему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Обмен информацией в электронном виде будут проводить только при использовании сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, которые позволяют идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Как говорится в документе, информацию должны предоставлять таком в объеме, чтобы можно было сопоставить данные об абонентах, услугах, соединениях, а также другие сведения, необходимые для проверки их достоверности.

В Минцифры подчеркнули, что тайна связи будет соблюдена. «Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору», – заявили в ведомстве. Там также отметили, что применение этих норм «позволит навести порядок на рынке «серых» sim-карт и снизить количество случаев мошенничеств».

Как сообщили представители МТС и «Мегафона», операторы связи находятся в диалоге с регулятором. Они рассчитывают согласовать позицию, которая учтет интересы всех сторон.

В МТС добавили, что компания изучает проект постановления. «Вместе с тем уже сейчас понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный, часть ее относятся к тайне связи. Например, о видах, фактах, времени соединений и передачи данных, номерах вызываемых абонентов, объеме передаваемых данных, идентификаторах базовых станций», – сказал представитель компании.

Ранее координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов заявил, что в организации поддерживают предложение Минцифры исключить информацию о местоположении мобильных телефонов из категории закрытых сведений в законе «О связи». Он пояснил, что сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что невозможно сделать, если человек пропал.