 

Литовец подал в суд на ГИБДД Петербурга из-за требования перевести права на русский

18.03.2021, 6:58, Разное
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17.03.2021 

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Смольнинский районный суд в Петербурге разбирался, можно ли управлять автомобилем на основании иностранного национального водительского удостоверения и нужен ли его перевод. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Соответствующий иск с требованием о взыскании убытков и компенсации морального вреда подал Арунас Маркявичюс к МВД России, главному управлению МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, министерству финансов РФ и ООО “ЕвроТраст”.

Из заявления истца следует, что в феврале 2020 года Маркявичюс ехал по Петербургу на автомобиле Land Rover, пока его не остановил инспектор ДПС. В качестве документа, подтверждающего право управления машиной, он предъявил полученное в Литве водительское удостоверение. Поскольку удостоверение не было переведено на русский язык, полицейский составил в отношении иностранца административный протокол за езду без прав (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ).

Истец утверждал, что его водительское удостоверение соответствует Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, участником которой являются РФ и Литва, поэтому перевод литовского водительского удостоверения на русский язык не нужен. Однако такой аргумент не оказался убедительным для прекращения производства по его делу.

В качестве обеспечительной меры автомобиль Маркявичюса был задержан и эвакуирован на спецстоянку. Тогда истцу пришлось принять меры к получению нотариального перевода водительских прав, и в марте 2020 года производство по административному делу в отношении мужчины было прекращено.

Литовец считает, что составление протокола и задержание его автомобиля были незаконными. Он также отметил, что понес расходы на перевод удостоверения, оформление доверенности представителю, перемещение автомобиля на стоянку и проезд на общую сумму 6 562 рубля. Он просил суд взыскать в его пользу с ООО “Евротраст” эту сумму, а также с МВД РФ компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

По данным пресс-службы судов, при рассмотрении иска суд пришел к выводу, что водители с национальными или международными удостоверениями имеют право садиться за руль на территории РФ, однако требование инспектора о переводе документа на русский язык было правомерным.

Требования Маркявичюса удовлетворены частично: с ООО “ЕвроТраст” в его пользу взысканы расходы на перемещение и хранение автомобиля на стоянке в сумме 3 112 рублей. В удовлетворении иска в части компенсации морального вреда суд отказал, говорится в сообщении.

Литовец не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.



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