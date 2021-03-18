Что произошло за день 17 марта

Коротко.

Министерство торговли США ввело новые санкции против РФ из-за отравления политика Алексея Навального. Ограничения вступят в силу 18 марта. Они коснутся экспорта в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, технологий и программного обеспечения, но до сентября не будут распространять ограничения на авиационную и космическую отрасли. Кроме того, Госдепартамент США внес Россию в список стран с которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия.

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Более 40 европейских и голливудских деятелей искусства потребовали от российских властей освободить фигурантов «санитарного дела» — участницу Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн. В частности, открытое письмо подписали актриса Вупи Голдберг, актриса Джиллиан Андерсон, художница Марина Абрамович, кинорежиссер Спайк Джонс, певец Питер Гэбриел и другие. Фигуранты «санитарного дела», которое возбудили после акции 23 января в Москве в поддержку политика Алексея Навального, находятся под домашним арестом более двух месяцев. Им не разрешено покидать квартиры, встречаться с людьми, пользоваться интернетом, также им отказали в прогулках.

Еврокомиссия представила проект «ковид-паспортов» для передвижения жителей Евросоюза между странами ЕС. Документ будет содержать штрих-код с информацией о наличии прививки от COVID-19, отрицательного теста на коронавирус или антител к нему. Сертификат будет доступен в бумажном и цифровом форматах. Планируется, что документы будут бесплатными и появятся к середине июня. Отмечается, что страны ЕС смогут признавать вакцинацию препаратами, которые еще не получили разрешение в Европе. Кроме того, член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон сказал, что «Спутник V», который сейчас проходит экспертизу европейского регулятора, «это хорошая вакцина, потому как в РФ очень хорошие ученые».

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В Чечне сотрудники полиции задержали родственников Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал «Новой газете» о внесудебных казнях в республике. От троих задержанных мужчин потребовали сообщить, где сейчас находятся мать, брат и сестра Гезмахмаева, а также добиться от экс-силовика, чтобы он написал письмо, в котором бы признал ложными сведения, переданные «Новой газете». Силовики заявили, что «семье будет очень плохо», если все требования не будут исполнены в ближайшие дни, и отпустили мужчин домой. Также в Чечне, по информации правозащитников, началась «общественная кампания» по защите полка ППСП-2 от «очередных клеветнических измышлений и надуманных обвинений».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле знают о распылении неизвестного зловонного вещества в здании «Новой газеты» и надеются, что расследование будет проведено. Днем 15 марта вход в здание, где находится редакция «Новой газеты», расположенная по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. После этого в сети появилось видео, как у редакции «Новой газеты» человек, одетый в форму курьера, распылил неизвестное вещество.

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Вывезенные в Чечню из Нижнего Новгорода Салех Магамадов и Исмаил Исаев сообщили об избиениях и угрозах в отделе полиции. Они рассказали, что под угрозой насилия им пришлось отказаться от своих адвокатов. «Сотрудник полиции пояснил мне: “Если ты попытаешься нам противостоять, то я готов убить тебя, хоть в зале суда. Я не мужчина, если не убью тебя”», — сказал Магамадов. Юноши сообщили, что их заставляли заучивать наизусть признательные показания перед судебным заседанием, на котором им избирали меру пресечения. Мать юношей — Зара Магамадова — в публичном обращении попросила помощи у Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Госдума приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. Согласно документу, «унижение достоинства ветерана» в интернете приравнивается к реабилитации нацизма, ответственность по которой предусматривает статья (354.1 УК). Предлагаемые поправки предусматривают уголовное наказание за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, оскорбление памяти и унижение достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

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