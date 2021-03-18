Назван срок передачи ВМФ последней подлодки серии «Варшавянка»

Последняя в серии подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» будет передана ВМФ РФ в 2024 году, сообщил генеральный директор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

«Шестая лодка будет передана флоту в 2024 году, строительство серии будет завершено», – приводит слова Бузакова РИА «Новости».

Бузаков напомнил, что пятую и шестую лодки проекта 636.3 для ВМФ (Тихоокеанского флота) заложат ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ.

Напомним, в начале марта «Адмиралтейские верфи» назвали сроки спуска на воду третьей «Варшавянки» для Тихоокеанского флота России. В феврале гендиректор предприятия Александр Бузаков назвал сроки закладки пятой и шестой подлодок проекта 636.3 для ТОФ.