 

Россия и в будущем будет следовать духу и принципам Московского договора 1921г с Турцией: Захарова

18.03.2021, 6:08, Разное
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17 Марта,2021 

 Официальная Москва заявляет, что как последние сто лет, так и в будущем будет следовать духу и принципам российско-турецкого договора, заключенного 16 марта 1921 года, передает Радио Азатутюн. 

«Следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие сто лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 По этому подписанному в Москве договору большевики передали Турции часть территории, ранее входившей в состав Российской империи: Сурмалинский уезд с горой Арарат, Карскую область и южную часть бывшей Батумской области — районы Ардаган и Артвин. 

Эта российско-турецкая дружба началась после того, как Кемаль Ататюрк, правительство которого мало кто признавал в Турции и за ее пределами, написал письмо Владимиру Ленину, заверив его, что турецкий народ под его руководством будет бороться с империализмом. Через несколько лет после заключения договора Ататюрк запретил деятельность Коммунистической партии в Турции. 

Сегодня в РФ о Турции говорят как о друге, стратегическом партнере, несмотря на многочисленные разногласия, вплоть до косвенного военного противостояния на территории третьих стран, например, в Сирии и Ливии. 

«Наше сотрудничество имеет глубоко осознанный характер, опирается на принцип добрососедства, взаимное уважение и учет интересов, нацеленность на совместную продуктивную работу ради благополучия и процветания народов РФ и Турции, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе и на Европейском континенте в целом», — говорится в сегодняшнем заявлении представителя МИД РФ. 

А вчера с большой речью, посвященной Московскому договору, в парламенте Турции выступил посол РФ в этой стране Алексей Ерхов.

 «Хорошо известен вклад Советской РФ в борьбу народа Турции за независимость. В этой войне против Антанты и ее союзников более половины всех использованных турецкими войсками патронов, каждая четвертая винтовка, каждое четвертое орудие и каждый третий орудийный снаряд были поставлены из Советской России», — сказал в своем выступлении российский дипломат, добавив, что дружеские отношения между двумя странами, основа которых была заложена 100 лет назад, особенно важны в наши дни, когда от них во многом зависит безопасность в регионе. 

Кстати, бывший посол РФ в Турции был убит несколько лет назад во время выступления в музее современного искусства Турции.

 Добавим также, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков периодически подчеркивает, что Владимир Путин считает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана надежным партнером и человеком слова.



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