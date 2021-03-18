 

Ученые советуют делать небольшие перерывы в работе

18.03.2021, 5:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Переутомление никак не способствует повышению производительности труда, напоминают исследователи из Северной Каролины (США). Если у вас очень напряженный рабочий день, лучше всего сделать на протяжении смены несколько краткосрочных перерывов.

Достаточно отвлечься от работы всего на пять минут, и вы с новыми силами начнете трудиться намного лучше, говорят ученые. За это время можно съесть бутерброд или выпить чашечку кофе.

Многочисленные эксперименты подтвердили, что после краткосрочных перерывов существенно увеличивается так называемая вовлеченность в работу, которая и определяет эффективность труда в целом. В исследовании приняли участие более трех сотен добровольцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах для привившихся от COVID-19

23.11 / “Глаза заворачиваются от удовольствия!”. В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой

11.03 / Львовский горсовет призвал запретить ОПЗЖ и Партию Шария

06.09 / Кобзев объявил 2021 год в Иркутской области годом Байкала

06.01 / Нью-йоркская биржа и минфин США поспорили о торговле китайскими акциями

20.01 / Обвиняемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко пытался покончить с собой в суде

13.09 / Избран первый губернатор в единый день голосования

16.11 / Лукашенко умеет работать на камеру – ОНТ о большом интервью белорусского президента

30.08 / Итальянские СМИ отметили профессионализм лечивших Навального омских врачей

19.02 / Российский концерн создал онлайн-кабинет для заседаний совета директоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска