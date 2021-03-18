Ученые советуют делать небольшие перерывы в работе

Переутомление никак не способствует повышению производительности труда, напоминают исследователи из Северной Каролины (США). Если у вас очень напряженный рабочий день, лучше всего сделать на протяжении смены несколько краткосрочных перерывов.

Достаточно отвлечься от работы всего на пять минут, и вы с новыми силами начнете трудиться намного лучше, говорят ученые. За это время можно съесть бутерброд или выпить чашечку кофе.

Многочисленные эксперименты подтвердили, что после краткосрочных перерывов существенно увеличивается так называемая вовлеченность в работу, которая и определяет эффективность труда в целом. В исследовании приняли участие более трех сотен добровольцев.