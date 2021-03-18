В Грендандии миллион лет назад росли леса

Ученые еще в шестидесятых годах прошлого века начали бурить ледники Грендандии, чтобы выяснить историю развития острова. Лед там лежит там очень толстым слоем. Глубина скважин достигала 1,5 километра, говорят специалисты.

Поднятые с самого дна образцы породы исследовали в течение длительного времени. В результате там удалось обнаружить небольшие веточки, остатки листьев и семян древних растений.

По словам ученых, растениям около миллиона лет. Именно тогда на территории Грендандии росли леса, утверждают эксперты. В противном случае из глубоких скважин удалось бы поднять только камни, песок и грязь. Кстати, обнаруженные образцы древних растений в условиях мерзлоты отлично сохранились.