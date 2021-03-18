Тихановская призвала Вашингтон изолировать Лукашенко на международном уровне

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская продолжает вести активную политическую деятельность за пределами своей страны. Сегодня она приняла участие в слушаниях в международном комитете палаты представителей конгресса США. Выдержки из ее выступления цитируют в профильных СМИ.

Приоритетным пунктом обращения Тихановской к Вашингтону стал призыв расширить санкции против белорусских государственных предприятий. В частности, по ее мнению, это должно затронуть юридическую систему и олигархию.

Кроме того, лидер оппозиции сообщила, что США следует воспользоваться дипломатическим влиянием для того, чтобы изолировать Александра Лукашенко на международной арене. Уточняется, что речь идет о политической и экономической изоляции.

Стоит отметить, что личность Тихановской вызывает множество споров в политологической среде. Ряд экспертов сходится во мнении, что за пределами республики она не имеет достаточного влияния для того, чтобы существенно воздействовать на диктатуру Лукашенко.

Также подвергают сомнению призывы Тихановской к расширению санкционного пакета. Бытует мнение, что ограничительные меры со стороны Запада не наносят Батьке критического ущерба, поскольку у него появляется дополнительный повод навешивать на европейские страны и США ярлык “внешнего врага Белоруссии”.