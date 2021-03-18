 

Мнение: Байден обидел Путина?

18.03.2021, 5:46, Разное
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Россия скоропостижно вызвала в Москву своего посла в США Анатолия Антонова. Для консультации о перспективах отношений с Вашингтоном. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой для России главное — определить, «какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик», мол, «мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски».

Бросается в глаза, что российского посла вызвали в Москву после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News ответил словом «да» на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Правда тут же добавил, что у них с Путиным был «долгий» разговор и выразил мнение, что с Россией можно сотрудничать. Правда, только в некоторых областях. Но было уже поздно…

Очевидно, что посла вызвали в Москву, чтобы вместе с ним прикинуть, что можно предпринять, что Байден принес извинения…

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже вывернулся, заявив, что Байден не Путина оскорбил, а чуть не всех граждан России. По логике Володина  получается, что и ответить Байдену должна вся Россия?

А мне вот интересно, если Байден не извинится, чем может ответить Россия? Или ничем не  ответим? А так и будем высиживать в тупике, куда нас, по словам Захаровой, завел Вашингтон?

Фотографии Байдена и Путина отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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