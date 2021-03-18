В НОМ объяснили важность массового участия в наблюдении за выборами

Участвовать в наблюдении за выборами должно как можно больше граждан, чтобы у деструктивных сил было меньше возможностей оказывать воздействие на ход кампании, сообщила член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

«Чем больше россиян будет принимать участие в наблюдении за выборами, тем меньше возможностей будет у деструктивных сил заполнять информационное поле и манипулировать общественным мнением», – сказала она на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Крыму. Мероприятие проходило в дни седьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Булгакова подчеркнула, что предстоящие выборы в Госдуму крайне важны. «К ним приковано внимание общественности как внутри нашей страны, так и за пределами России», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эксперт также рассказала о «не имеющей аналогов в мире практике общественного наблюдения за выборами», созданной в РФ благодаря усилиям Ассоциации НОМ, ОП, региональных общественных палат и ряда общественных организаций. «Это инициатива самих наших граждан, а не навязанное извне решение», – подчеркнула она, заметив, что ни одна другая страна пока не приблизилась к такому уровню информирования населения о ходе выборов и их результатах в режиме реального времени.

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс со своей стороны напомнил, что именно в этот день, 17 марта 7 лет назад по итогам референдума было принято постановление о признании Крыма независимым государством и обращение к РФ с просьбой о принятии полуострова в ее состав. Как отметил Фикс, в ходе подготовки и проведения исторического референдума в Крыму активно работали наблюдатели из многих стран, которые дали высокую оценку состоявшейся процедуре – с точки зрения соответствия как принятому Госсоветом положению, так и общепринятым демократическим нормам.

Он назвал институт общественных наблюдателей «очень важной и нужной структурой» и выразил уверенность в том, что они справятся со своей задачей.