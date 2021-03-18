В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации

Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала всех участников конфликта в Донбассе воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности.

«Хочу подчеркнуть, что всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности», – приводит ТАСС заявление спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине после встречи Контактной группы (КГ) в формате видеоконференции.

«Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется. Число нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня в 2020 году до вступления в силу дополнительных мер», – цитирует Грау пресс-служба представительства ОБСЕ на Украине.

Однако, по мнению спецпредставителя, «с ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта». Кроме того, считает Грау, в информационном пространстве в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта. «Все это, несомненно, отрицательно сказывается на деятельности ТКГ (трехсторонней Контактной группы) и ее рабочих подгрупп», – отметила спецпредставитель.

Накануне полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.