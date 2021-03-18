«Юстиция Швейцарии действует в интересах Путина, и это скандал!»

Швейцарская судебная система поддерживает слишком «тесные связи» с Россией?

Разговор с Андреасом Гроссом, швейцарским политиком, бывшим парламентарием, политологом. В 2013 году в качестве Специального докладчика он подготовил для Совета Европы доклад по делу Магнитского.

Сибилла Бондольфи

Этот контент был опубликован 11 марта 2021 года

В РФ часть судебного и следственного аппарата фактически идентична преступному миру. Sputnik Via Afp / Mikhail Klimentyev

Российский оппозиционер Алексей Навальный и американский сенатор критикуют швейцарскую судебную систему за ее «тесные связи» с Россией. Насколько обоснованны такого рода обвинения? Мы поговорили со швейцарским политиком и парламентарием Андреасом Гроссом, который в свое время расследовал дело Магнитского в качестве специального докладчика Совета Европы.

Российский финансовый аудитор Сергей Магнитский скончался при невыясненных обстоятельствах в московской тюрьме в 2009 году. Ранее он раскрыл предполагаемую мошенническую схему, разработанную российскими силовиками и налоговыми чиновниками, с помощью которой было совершено хищение на сумму по меньшей мере в 230 миллионов долларов.

Часть присвоенных средств оказалась на счетах в банках Швейцарии. В 2011 году Федеральная прокуратура Швейцарии открыла производство по делу об отмывании / легализации преступных капиталов в отношении неизвестных лиц.

Захоронение С. Магнитского в России. Keystone

Но теперь она намерена закрыть дело и разморозить большую часть этих средств, которые ранее были блокированы. В письме (PDFВнешняя ссылка) на имя госсекретаря США Майка Помпео американский сенатор Роджер Уикер (Roger Wicker) пожаловался в 2020 году на то, что Швейцария планирует приостановить производство по делу Магнитского.

По его словам, так как «судебная система Швейцарии особо уязвима в отношении попыток давления со стороны России, США должны пересмотреть свое правовое сотрудничество со Швейцарией». Швейцарские политические круги опасаются, что закрытие дела Магнитского нанесет швейцарской юстиции как таковой значительный репутационный ущерб. Несколько депутатов от различных партий (Швейцарская народная партия SVP») обратились к Федеральному совету, кабмину Швейцарии, с просьбой разъяснить ситуацию.

Андреас Гросс (Andreas Gross). Dukas/christian Lanz

Андреас Гросс – швейцарский политик, бывший парламентарий, политолог и специалист по прямой демократии. С 1991 по 2015 годы был депутатом Национального совета (большой палаты федерального парламента Швейцарии) от социал-демократической партии (SP).

С 1995 по 2016 годы был одним из представителей Швейцарии в Совете Европы и в течение восьми лет занимал там должность председателя социал-демократической парламентской группы.

В 2013 году в качестве Специального докладчика подготовил по делу Магнитского доклад для Совета Европы, отвечал в ПАСЕ за мониторинг РФ в период с 2008 по 2014 годы.

swissinfo.ch: Швейцарскую судебную систему обвиняют в том, что она поддерживает слишком «тесные связи» с Россией. Насколько обоснованы такого рода обвинения?



Андреас Гросс (Andreas Gross): Это слишком уж заостренная формулировка. При этом даже более просто поставленный вопрос уже выглядит достаточно тревожно: почему швейцарская юстиция с такой готовностью и услужливостью сотрудничает с российскими олигархами и их криминальными подручными и почему она слишком уж часто глядит на все это сквозь пальцы?

И каков ваш ответ?

Ответа я не знаю, я могу только задать этот вопрос и указать на факты (такого сотрудничества).

Значит ли это, что швейцарская юстиция слишком наивна, или тут примешаны какие-то шкурные, как говорится, интересы?

Швейцарская юстиция, конечно, не наивна. Возможно, она плохо организована, или, может быть, у нее просто, что называется, «глаз замылился». У меня же сложилось впечатление, что она просто не может себе представить, насколько ущербна и порочна российская судебная система.

В РФ часть судебного и следственного аппарата фактически идентична преступному миру. Сами же налоговики крадут налоги у своего же государства. Все это вероятно, просто невообразимо для многих швейцарских граждан и федеральных чиновников и не укладывается у них в сознании.

В качестве специального докладчика Совета Европы вы в свое время составили доклад по делу Магнитского. Тем в большей степени, вероятно, были Вы разочарованы, узнав, что швейцарская Федеральная прокуратура закрывает его?

Я был не просто разочарован. Я был в глубоком недоумении, я был возмущён! У такого решения нет никаких весомых оснований. Но еще хуже тот факт, что все это, пожалуй, вообще никого не беспокоит. Те немногие парламентарии, которые еще задают на этот счет вопросы, получают в ответ бессмысленные отписки. А Федеральный совет, похоже, закрывает на такое поведение глаза.

Это вызывает еще большее возмущение за границей: американский сенатор даже хочет прекратить правовое сотрудничество со Швейцарией…

…Вот именно! Кроме того, людям в бернских коридорах власти не следовало бы недооценивать и вот эту всеобъемлющую и очень критическую статью в журнале The Economist и ее возможные последствия! Западные страны ведь уже по праву спрашивают себя, могут ли они еще сотрудничать со Швейцарией или же тут существует опасность слишком быстрой и легкой утечки информации прямо россиянам? Кабинет должен был бы поинтересоваться тем, что тут происходит.

Как Вы думаете, у Федеральной прокуратуры все-таки был реальный мотив свернуть дело Магнитского?

Прежде всего вот эти вот самые «замыленные глаза». Они просто не в состоянии увидеть и осознать, насколько плохи дела в Москве и насколько их российские коллеги уже почти неотличимы от преступного мира, так что с ними нельзя сотрудничать так же, как, скажем, с британскими или австрийскими коллегами.

В РФ часть судебного и следственного аппарата фактически идентична преступному миру

Во-вторых, руководитель Федеральной прокуратуры делегировал все российское досье эксперту, который оказался фанатом РФ и полностью перенял нарратив российской стороны. Его не волновали закон и справедливость, его интересовали только резоны тамошних власть имущих.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в лагере, также критиковал прокуратуру именно за это. В частности, он обвинил уже бывшего федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и сотрудников федеральной полиции Fedpol в слишком тесных контактах с российскими правоохранительными органами. Насколько обоснованны такие обвинения?

Они обоснованны в значительной степени. Собственно прямые контакты проблемой-то не являются. Власти разных стран обязаны сотрудничать, и это сотрудничество может быть налажено только посредством прямых контактов. Проблема заключается в том, что швейцарский эксперт из Федеральной прокуратуры Швейцарии, этот Виктор К., полностью отождествлял себя со своими российскими коллегами. Он даже перенял у них аргументы, с тем чтобы потом попытаться дезавуировать мой доклад по делу Магнитского. Мне лично такое даже в страшном сне не приснилось бы!

Совместная прогулка на яхте по Байкалу в 2014 году: советник швейцарской прокуратуры по РФ Виктор К. (лицо закрыто), сотрудник федеральной прокуратуры Швейцарии Патрик Ламон (слева), тогдашний федеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер (стоит на одном колене в центре) и заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. ch media

Но еще хуже то, что все это было просто принято господином Лаубером и одобрено им. Михаэлю Лауберу так и не пришлось ни разу объясняться или хотя бы комментировать это дело. Дело Магнитского попало в тень коррупционного скандала вокруг ФИФА, который затем и привел к отставке М. Лаубера.

При этом дело ФИФА вовсе не более скандально, просто его легче объяснить швейцарской общественности. Дело Магнитского намного сложнее. Так что в своей критике Алексей Навальный был еще очень сдержан, на самом деле он имел все основания критиковать швейцарскую юстицию гораздо более жестко.

Кремль неоднократно ссылался на документы из Швейцарии в поддержку собственной позиции. Странное совпадение, не так ли?

Швейцария постоянно предоставляет Москве желаемые ею материалы и документы, со своей стороны Москва ничего подобного даже и не думает делать.

Швейцарская общественность просто не знает, сколько грязных миллиардов из бывшего Советского Союза управляются швейцарскими банками, причем с большой прибылью

РФ более тысячи раз обращалась за правовой помощью к Швейцарии и всегда получала все необходимые документы, в то время как российская сторона предоставила пока в общем зачете истребованные Берном документы лишь примерно в 11% запросов со стороны Швейцарии.

Власти разных стран должны сотрудничать, но швейцарская юстиция в этой сфере становится такой же нелегитимной, как и российская юстиция, и в этом суть нашей проблемы. В российских делах Федеральная прокуратура Швейцарии всегда действовала в интересах Путина, и это настоящий скандал.

Но почему так происходит? Федеральная прокуратура некомпетентна, кто-то оказывает на нее давление или все дело в деньгах российских олигархов?

Швейцарская юстиция не является некомпетентной. И бояться ей некого. Но, безусловно, на нее оказывается огромное давление, особенно со стороны швейцарских банков, со стороны страхового и торгового капитала. Швейцарская общественность просто не знает, сколько грязных миллиардов из бывшего Советского Союза управляется швейцарскими банками, причем с большой прибылью.

Кроме того, криминальные российские олигархи и их не менее преступные подручные владеют огромным количеством симпатичных вилл и усадеб на солнечных берегах Женевского и Цюрихского озёр.

Так что, безусловно, существует и давление и соблазн просто смотреть сквозь пальцы на все эти преступные истории или же просто поднять лапки кверху перед лицом их реальной сложности. Но достаточно ли всего этого в качестве объяснения того факта, что высшие швейцарские судебные и правовые органы власти не расследуют преступления, а просто отпускают с миром преступников и даже возвращают украденные деньги?..

С моей точки зрения, всего этого совершенно недостаточно в качестве объяснения. Вот почему ваш вопрос насчет того, «почему так все происходит», и является, на самом деле, вопросом на миллион долларов, который мучает меня каждый день и на который я пока не могу ответить.

Совет Европы твердит постоянно, что необходимо продолжать диалог с Россией. Но разве не похоже это на отговорку и на неубедительное самооправдание Запада, который пытается тем самым просто скрыть свое бессилие в отношениях с Москвой?

Я абсолютно уверен, что Европа должна продолжать диалог с Россией. Более того, я убежден, что Европа должна гораздо больше сотрудничать с Россией. И что они должны были бы даже заключить между собой новые мирные соглашения, которые могли бы заменить НАТО. Но это потребует от РФ для начала уважения прав человека и демократии, а также признания и уважения самого существования, автономии и границ всех других европейских государств, как соседних, так и более от нее отдаленных.

И если этого не происходит, то Европа должна иметь возможность высказывать критику и требовать устранения такого рода дефицитов. Теперь что касается Совета Европы, членом которого я больше не являюсь и чьи дискуссии последних пяти лет мне в деталях неизвестны. В самом деле, Совет Европы — это, по сути, правительственная организация. И одни правительства редко когда готовы критиковать другие правительства в той мере, в какой объективно было бы необходимо. В этом смысле Совет Европы не может спасти верховенство права в России. Только сами жители РФ могут это сделать.

Кроме того, государства — члены Совета Европы, например, обязались уважать и выполнять, то есть реализовывать на практике, решения ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека. Если же они этого не делают, то следует исходить из того, что их больше особо не волнует их членство в Совете Европы. Комитет министров СЕ, реальный центр власти, отвечает за мониторинг ситуации, и в случае необходимости он может сделать предупреждение. Он состоит из послов правительств отдельных государств-членов. И там иногда этот механизм случается, что и заедает.

Совет Европы не может спасти верховенство права в России. Только сами жители РФ могут это сделать

Отдельные парламентарии в ПАСЕ также иногда способны стать лучом света в темном царстве и указать на злоупотребления, которые порой невыносимы для тех, кто считает себя гуманистами и демократами. Но для этого они сами не должны стать коррумпированными, как это, к сожалению, происходило вокруг Азербайджана на протяжении более десяти лет. Однако сделать практические выводы, иногда жесткие выводы, вот это гораздо сложнее.

И вот тогда, ощущая себя активным участником дела, которому ты по-настоящему предан, ты и в самом деле порой ощущаешь свое бессилие, это правда! Совет Европы сам по себе вовсе не является бессильной организацией. Но он скорее недостаточно силён. И прежде всего в нем неверно расставлены акценты в области распределения властных полномочий. Например, большинство Парламентской Ассамблеи не может так просто взять и заставить Комитет министров принять какие-то меры, как это обычно бывает в любой стране-участнице Совета Европы с развитой демократией.

Что самое плохое: ЕСПЧ поддержал мой доклад и признал Сергея Магнитского невинно убитым в застенках, точно так же, как он в 2017 году признал, что Алексей Навальный был осужден по делу «Ив Роше» с нарушением 6-й и 7-й статей Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но Кремль не делает из этого никаких выводов. А Комитет министров не осмеливается со своей стороны сделать выводы и, например, приостановить членство РФ в ПАСЕ.

Депутат швейцарского парламента Фабиан Молина предлагает Швейцарии принять свой «Акт Магнитского», в соответствии с которым Федеральный совет, правительство Швейцарии, мог бы сам вводить санкции по таким делам, как дела А. Навального или С. Магнитского. В чём был бы основной смысл такого гипотетического Акта?

Швейцария тогда смогла бы перестать быть пристанищем для преступников и их грязных денег. Сам я такой попытки в 2014 году не предпринял, поэтому сегодня я желаю Фабиану Молине всяческих успехов. Понятно, что, с точки зрения большинства парламентариев, такой закон, вероятно, будет противоречить швейцарскому пониманию нейтралитета и его традициям.

На мой взгляд, поэтому тот минимум, на который мы имели бы право рассчитывать — чтобы Федеральная прокуратура Швейцарии провела надлежащее расследование дела Магнитского, не делая каждый раз «ку» перед Россией и без сомнительного панибратства с российскими властями. Давайте пока добьемся этого, потому что без данного минимума о швейцарском «Акте Магнитского» мы сможем только мечтать.

С нами, журналистами, постоянно связываются лоббисты, Алексей Навальный и Билл Браудер, бывший работодатель Магнитского, регулярно выступают перед зарубежными СМИ, то есть они сознательно делают критику российской политики пунктом международной информационной повестки?

Да, но так поступают все оппозиционеры. Если у них создается впечатление, что дома их слышат в недостаточной степени, то тогда они обращаются к иностранным СМИ и организациям. Неудивительно, что и А. Навальный пытается это делать, после того, как его спасли именно зарубежные страны. Без немцев он уже был бы, скорее всего, мертв. Поэтому он и пытается оказать давление на российских правителей через немецкую общественность.

Глава российского МИД недавно заявил, что Кремль готов разорвать связи с ЕС. Ожидает ли нас новый железный занавес?

Нет, не ожидает. Понятия времен холодной войны ни в коей мере не отражают нынешние реалии. В отличие от периода с 1945 по 1990-е годы сегодня обе стороны вовлечены в одну и ту же глобальную финансовую экономику, а значит, они тесно связаны друг с другом. Они просто занимают разные политические позиции. Символом маловероятности такого разрыва является газопровод «Северный поток — 2». Здесь мы имеем сотрудничество между Германией и Россией — которым многие недовольны.

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Германия утверждает, что Nord Stream 2 — это чисто экономический проект. Украина же, с другой стороны, считает, что это чисто политический проект. Каково Ваше мнение?

Не бывает крупных проектов в области экономического сотрудничества без политической составляющей. В Германии это также признают. Самые активные сторонники этого проекта хотели бы сотрудничать с Россией даже еще теснее. Вот почему тут возникают такие ожесточенные споры. Но может случиться и так, что газопровод так и не будет достроен, потому что политическая его цена окажется слишком высока.

Вы смотрели фильм Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки»?

Я видел кое-что. Между делом Магнитского и этим дворцом существует правдоподобная связь: путинская система — это государство внутри государства, состоящее из полукриминальных и откровенно криминальных госкапиталистических акторов, которые прежде всего работают на пользу себе самим, как и те налоговые чиновники из дела Магнитского, которые свободно присвоили себе налоговые деньги, принадлежащие российскому государству.

По итогам своих полулегальных и полностью нелегальных сделок они примерно 10% переправляют в некую тоже нелегальную центральную кассу. Президент имеет особую власть распоряжаться этими средствами. Дворец также финансировался из этого самого «фонда». Понятно, что юридически дворец не принадлежит президенту. Но если он хочет что-то сделать с ним, то ему достаточно просто приказать. И это тоже очевидно. В этом смысле обе эти темы вполне можно соединить в единый комплекс. Я не утверждаю, что все так оно и есть, но существуют некоторые доказательства того, что все это и в самом деле может быть довольно близко к истине.