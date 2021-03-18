Мнение: План Байдена для Центральной Америки

О смене стратегии США в Центральной Америке в интересах противодействия Китаю и России в этом регионе.

Как не трудно заметить, подходы американского империализма в Центральной Америке мало отличаются от подходов США применяемых на Украине.

Более того, с учетом роста финансирования схожих программ для республик бывшего СССР, можно отметить общие контуры подходов администрации Байдена к борьбе за сохранение американской гегемонии.

План Байдена для Центральной Америки

Правые центральноамериканские политики аплодируют плану Байдена – американской стратегии, обещающей корпоративные инвестиции в обмен на неолиберальные реформы. Они обещают оставаться в «сфере влияния» США и изолировать Китай и Россию, одновременно призывая к смене режима против левого правительства Никарагуа. Администрация Джо Байдена сделала Центральную Америку приоритетом в своей внешней политике, разработав всеобъемлющий план, который обещает выделить 4 миллиарда долларов на финансирование обедневшего региона, наряду с иностранными корпоративными инвестициями, в обмен на агрессивные неолиберальные реформы «свободного рынка». Согласно программе администрации Байдена, правительства стран Центральной Америки должны будут сократить меры защиты рабочих, обеспечить, чтобы «трудовая практика не ставила их в невыгодное положение для конкуренции», укрепить соглашения о «свободной торговле» с Соединенными Штатами и «уменьшить барьеры для инвестиции частного сектора », чтобы позволить корпорациям США получить больший контроль над регионом. План также явно направлен на изоляцию Китая и России в попытке укрепить контроль Вашингтона над регионом.

Лидеры правого крыла в Центральной Америке высоко оценили эту инициативу, призывая администрацию Байдена пойти дальше в подрыве последнего оставшегося в регионе левого государства – сандинистского правительства Никарагуа .

Во время мероприятия 17 февраля в финансируемом правительством США аналитическом центре под названием «Межамериканский диалог» бывшие консервативные президенты, вице-президенты и министры иностранных дел из стран Центральной Америки приветствовали стратегию, которая неофициально известна как «План Байдена».

Подход администрации Байдена самым непосредственным образом направлен на ограничение иммиграции центральноамериканских беженцев в Соединенные Штаты. Он получил свое прозвище «План Байдена», потому что основан на другой политике, которую президент контролировал в течение своих полномочий в Сенате. Это был «План Колумбия», программа борьбы с повстанцами, навязанная Колумбии, которая разжигала крайнее насилие , приводя к тысячам смертей и миллионам беженцев, одновременно усугубляя бедность и неравенство в стране.

Редактор Grayzone Макс Блюменталь исследовал огромный ущерб, который неолиберальная политика Байдена уже нанесла Центральной Америке , когда он был вице-президентом и ответственным лицом по региону в администрации Барака Обамы. Теперь, когда он стал президентом, Байден перепрофилирует политику эпохи Обамы и расширяет ее. После мероприятия в рамках Межамериканского диалога участвовавшие в нем правые центральноамериканские политики опубликовали заявление, в котором заявили, что их «воодушевил» план Байдена, настаивая на том, что он будет «взаимовыгодным» и частью «общего видения правительств Соединенных Штатов и региона Центральной Америки», который изолирует противников Вашингтона.

Консервативные лидеры также разжигали опасения по поводу китайского и российского влияния, предупреждая, что, если Соединенные Штаты не активизируют свою интервенцию в регионе, Пекин и Москва заполнят пустоту.

Один из правых деятелей никарагуанской оппозиции даже призвал правительство США рассматривать Центральную Америку как своего рода неоколониальный прокси, «как это делалось в прошлом для сфер влияния».

В этом смысле план Байдена также является частью новой холодной войны Вашингтона, прямо направленной на усиление политического и экономического влияния США в Латинской Америке и ослабление растущих связей стран Центральной Америки с Китаем и Россией.

На мероприятии 17 февраля консервативные лидеры Центральной Америки также призвали администрацию Байдена усилить критику демократически избранного левого правительства Никарагуа . Несколько политиков полушутя назвали консервативного поддерживаемого США олигарха Кристиану Чаморро «президентом» Никарагуа, отказавшись признать законность избранного президента страны Даниэля Ортеги, которого они назвали «диктатором». Бывший чиновник Госдепартамента при Обаме, который сейчас работает в другом аналитическом центре, финансируемом правительством США, и который тесно сотрудничает с администрацией Байдена, использовал это событие, чтобы подчеркнуть, что в нешнеполитическая команда Байдена планирует вложить значительные средства в организации «гражданского общества» в Латинской Америки , чтобы служить доверенным лицом интересов США, объясняя, что НПО являются «предпочтительными собеседниками, с точки зрения администрации, при разработке и реализации своей политики в регионе».

Хотя сам Байден пообещал отменить политику Дональда Трампа, его планы в отношении Центральной Америки показывают, что воинственный интервенционизм Вашингтона останется в основном таким же, но с большим упором на союзы с правым региональным руководством.

В конце концов, именно администрация Обамы-Байдена руководила антидемократическим военным переворотом , свергнувшим избранное правительство Гондураса в 2009 году, установив коррумпированное правительство, которое заслуженно обвиняется в краже результатов выборов и активно участвует в незаконном обороте наркотиков .

Обсуждение Плана Байдена на Межамериканском диалоге дало довольно четкое указание на то, что агрессивная политика, определявшая подходы Обамы и Трампа к Центральной Америке, продолжится и сейчас, когда Байден стал президентом.

Неолиберальный план Байдена обещает выделить Центральной Америке 4 миллиарда долларов – с привязкой к корпоративным условиям

Во время своей президентской кампании 2020 года одним из немногих всеобъемлющих внешнеполитических предложений, выдвинутых Джо Байденом, было обещание инвестировать 4 миллиарда долларов в Центральную Америку, чтобы остановить волну массовой миграции. Его кампания называла эту политику « Планом Байдена по обеспечению безопасности и процветания в партнерстве с народами Центральной Америки». План Байдена ориентирован в первую очередь на страны, входящие в Северный треугольник региона – Гондурас, Сальвадор и Гватемалу, на которые приходится основная часть иммиграции из Центральной Америки в Соединенные Штаты.

Кампания Байдена рекламировала свою стратегию в Центральной Америке как средство восстановления власти над регионом, настаивая на том, что «обновленное лидерство США крайне необходимо, и оно должно дополняться инвестициями частного сектора, поддержкой международного сообщества доноров и приверженностью региональных властей обязательствам провести фундаментальные реформы ».

«План Байдена» рассматривает повальное насилие и коррупцию в Центральной Америке не как политические проблемы, порожденные непопулярными правыми режимами, поддерживаемыми Вашингтоном, или как ответный удар войны США с наркотиками, в результате которой в регион были депортированы десятки тысяч членов банд без документов. в обмен на пакеты помощи, а скорее как неудобства, с которыми можно справиться с помощью технократических ярлыков, которые обеспечивают достаточную стабильность для вторжения североамериканских корпораций.

По иронии судьбы, усиливая неолиберальную экономическую политику, разрушившую местную экономику по всему региону, особенно в сельских районах, План Байдена, вероятно, придаст дополнительный импульс будущим поколениям бедных и безработных центральноамериканцев к миграции на север.

Инициатива Байдена основана на «Альянсе за процветание», созданном при бывшем президенте Бараке Обаме. Его официальный сайт кампании с гордостью назвал бывшего вице-президента «главным лицом администрации Обамы-Байдена» в Центральной Америке.

В 2016 году, в последний год президентства Обамы, Байден помог получить 750 миллионов долларов в качестве финансирования « Альянса во имя процветания» . Это в дополнение к 560 миллионам долларов в 2015 году и 305 миллионам долларов в 2014 году.

Администрация Обамы прямо оговорила, что деньги на помощь идут с определенной ценой: по словам Белого дома, это возлагает «значительную ответственность на правительства Северного треугольника за проведение необходимых реформ для получения средств США в поддержку Плана Альянса за процветание». ”

Реформы предусматривали проведение кампаний общественного давления с целью отговорить граждан от иммиграции в США, а также борьбы с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Но в основе Альянса за процветание было требование, чтобы страны Центральной Америки проводили агрессивную политику структурной перестройки. Действительно, «План Байдена» продолжается именно там, где остановился Альянс за процветание. На веб-сайте кампании Байдена четко указано, что «администрация будет использовать инвестиции частного сектора для содействия экономической стабильности и созданию рабочих мест в Центральной Америке» путем «снижения барьеров для инвестиций частного сектора» и «повышения конкурентоспособности рынка Северного треугольника». Это означает, что странам Центральной Америки придется отменить ограничения, которые они налагают на иностранные корпорации, доминирующие в их отраслях и на рынках, отменив любые тарифы или экономические протекционистские меры – именно те виды политики, которые опустошили местную экономику в Латинской Америке, разжигая бедность, безработицу и, следовательно, массовую миграцию.

«Максимизация наших торговых и коммерческих сделок также создает большие экономические возможности для американских предприятий и инвесторов», – подчеркивается в плане. Стратегия предлагает «инвестиции частного сектора, в том числе через государственно-частные партнерства, в дополнение к государственным средствам».

Более того, План Байдена обязуется дать указание «Торговому представителю США и Министерству торговли оценить, соблюдают ли страны Центральной Америки свои обязательства по DR-CAFTA», что является отсылкой к Соглашению о свободной торговле в Центральной Америке, заключенному по инициативе корпораций. администрации Джорджа Буша в 2004 году. План Байдена предусматривает использование требований CAFTA, чтобы гарантировать, что «трудовая практика не ставит в невыгодное положение для конкуренции» – другими словами, вынуждает страны Центральной Америки сократить те немногие меры защиты, заработную плату и льготы, которые они предоставляют работникам. План Байдена также призывает к сотрудничеству с банками, которые навязывают неолиберальные программы структурной перестройки, «такими как Всемирный банк и Межамериканский банк развития (IDB), для развития инфраструктуры и поощрения иностранных инвестиций путем взаимодействия с частным сектором в рентабельной и соревновательный подход ».

Программы «Микрофинансирование» также будут использоваться в рамках Плана Байдена. Эти инициативы часто изображаются сторонниками либералов как гуманитарные, но они показали, что они заманивают бедных рабочих на Глобальном Юге в безвозвратные долги, что приводит к эпидемии десятков тысяч самоубийств фермеров в Индии . Администрация Байдена утверждает, что для того, чтобы придать неолиберальному плану внешнюю прогрессивную оболочку, она отдает приоритет «центральной роли женщин как мощной силы развития».

В дополнение к иностранным корпоративным инвестициям и государственно-частным партнерствам План Байдена предлагает НПО в качестве инструментов влияния, обещая «инвестировать в первую очередь в организации гражданского общества».

Как сообщается, 4 миллиарда долларов, выделенные правительством США для реализации плана Байдена, поступят от Министерства внутренней безопасности.

USAID долгое время служил прикрытием ЦРУ, помогая финансировать правые оппозиционные группы в странах, которые Вашингтон преследует с целью смены режима. «Серая зона» разоблачила план USAID, направленный на свержение правительства Никарагуа , под названием «Реагирующая помощь в Никарагуа» (RAIN), направленный на создание «рыночной экономики» и чистку левых сандинистов.

Под руководством гуманитарного ястреба Саманты Пауэр USAID почти наверняка сыграет более важную роль в интервенции США по всему региону.

17 февраля финансируемый правительством США аналитический центр «Межамериканский диалог» провел мероприятие под названием « План Байдена для Центральной Америки – перспективы из региона ».

В видео-панельной дискуссии участвовали бывший президент Коста-Рики, бывший вице-президент и министр иностранных дел Панамы, бывший вице-президент и министр иностранных дел Гватемалы и бывший министр иностранных дел Сальвадора – все они работали в правых неолиберальных правительствах, и все они хвалили план Байдена, и многие призывали президента США расширять его.

Благодаря существенному финансированию со стороны правительств , корпораций и Организации американских государств (ОАГ) , спонсирующей переворот , Межамериканский диалог зарекомендовал себя как один из самых влиятельных вашингтонских аналитических центров по латиноамериканской политике. Подобно спонсирующему его правительству США, Диалог продвигает интересы олигархов, помогает разработать пакеты неолиберальных реформ и выступает за более агрессивное вмешательство США в Латинскую Америку, одновременно выступая в качестве мощной платформы для правых сил в регионе.

Среди видных спонсоров аналитического центра – вашингтонский USAID, Межамериканский банк развития, Chevron, ExxonMobil, BP, Google, WalMart, Lockheed Martin и Фонд открытого общества (OSF) известного антикоммунистического миллиардера Джорджа Сороса, а также с Фондом Форда, McKinsey и Chemonics.

После виртуальной конференции Межамериканский диалог опубликовал совместное заявление, подписанное кружком консервативных лидеров Центральной Америки. В документе говорится, что они «обнадежены» и «воодушевлены» планом Байдена, настаивая на том, что он будет «взаимовыгодным» и «отправной точкой в ​​формулировании общего видения между правительством Соединенных Штатов и регионом Центральной Америки». В заявлении подчеркивается, что эти правые центральноамериканские политики «разделяют идеалы и цели» с «Европейским союзом и Японией». Короче говоря , их идея заключалась в том, чтобы пообещать противодействовать интересам Китая и России в регионе в обмен на дополнительные корпоративные инвестиции из Соединенных Штатов.

Единственная существенная критика плана заключалась в том, что он изолирует страны Северного треугольника (Гватемала, Сальвадор и Гондурас) от остальной части Центральной Америки (Никарагуа, Коста-Рика, Панама и Белиз).

В заявлении также делается все возможное, чтобы выделить и атаковать Никарагуа, провозгласив: «Диктаторский дрейф в Никарагуа особенно серьезен и требует срочного решения с учетом предстоящих выборов в ноябре 2021 года», утверждая, что он «представляет серьезную угрозу не только для Центральной Азии». Америка, но для всего континента ».

Главной темой панельной дискуссии Диалога было укрепление «партнерства» между государствами Центральной Америки и США. Слова «партнер» или «партнерство» употреблены 28 раз.

Лаура Чинчилла, бывший президент Коста-Рики правого толка и сопредседатель Межамериканского диалога, удовлетворенно заявила: «Мы воодушевлены решимостью администрации Байдена укреплять страны Центральной Америки».

К Чинчилле присоединилась Мария Эухения Брисуэла де Авила, бывший министр иностранных дел при президенте Сальвадора Франсиско Флорес Перес, член крайне правой партии ARENA – близкого союзника Вашингтона, который был обвинен и осужден за кражу десятков миллионов долларов США. деньги на помощь, которые были отправлены на восстановление после разрушительных землетрясений.

Брисуэла призвала к серии неолиберальных реформ, настаивая на том, что Центральная Америка сможет развиваться только за счет «частных инвестиций», «предпринимательства» и «государственно-частного партнерства».

Подчеркнув, что «партнерство США является важным действующим лицом», а также призвав к улучшению отношений с Европейским союзом и Японией, Бризуэла подчеркнула, что новая холодная война Вашингтона против Пекина является экономической возможностью для Центральной Америки.

«Существует также возможность отклонения торговли, вызванного торговой войной между Китаем и США, которая побуждает американские компании стремиться повысить ценность своей цепочки поставок за счет ближнего шоринга», – утверждает Брисуэла.

Деловой веб-сайт, на котором собираются разведывательные отчеты для корпораций, усилил аргумент Бризуэлы: «Торговая война между США и Китаем означает, что у Центральной Америки есть возможность помочь улучшить цепочки поставок за счет ближнего шеринга и действовать в качестве логистического центра».

Другой оратор, Изабель де Сен-Мало, бывший вице-президент и министр иностранных дел Панамы правого толка, неоднократно подчеркивала «важность партнерства Соединенных Штатов с Центральной Америкой», подчеркивая: «Это то, что мы ценим».

Де Сен-Мало также намекнул, что Центральная Америка твердо встанет на сторону Вашингтона против России и Китая, если американские корпорации вложат значительные средства в регион.

«Что касается присутствия других стран, проявляющих интерес к региону, вы упомянули Китай и другие – Центральная Америка не может быть в центре геополитической борьбы. От этого ничего не получится», – сказала она.

«Нам нужны партнеры, чтобы преодолеть препятствия, с которыми мы сталкиваемся, – продолжил де Сен-Мало, сразу добавив: – Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить частный сектор США приехать в регион, чтобы присутствовать и предоставить финансовые возможности».

Пока де Сен-Мало выступала в группе, она курировала избирательную миссию ОАГ в Эквадоре, где под ее руководством организация помогала правому правительству Ленина Морено украсть выборы у популярного кандидата от социалистов Андреса Арауза .

Комментарии консервативных лидеров Центральной Америки на виртуальном мероприятии Межамериканского диалога представляли собой в основном шаблонное повторение их письменного заявления. Но осталась одна тема: Никарагуа. Если бы вы смотрели это событие и ничего не знали о Центральной Америке, вы бы подумали, что страна – это адская антиутопия, управляемая безумным королем. На самом деле Никарагуа – самая безопасная страна в Центральной Америке , в отличие от поддерживаемых США правых правительств Гондураса и Сальвадора, которые представляют две из самых жестоких стран на Земле . Никарагуа вносит наименьший вклад в иммиграцию, тогда как большинство иммигрантов из Центральной Америки, прибывающих в Соединенные Штаты, прибывают из Северного треугольника. В Никарагуа практически нет действующих наркокартелей, и практически отсутствует крупный оборот наркотиков, тогда как организованная преступность процветает в Гондурасе и Сальвадоре. Фактически, правый президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был признан федеральным судом США участником крупной сети незаконного оборота наркотиков .

Кристиана Чаморро, фигура правой оппозиции из династической олигархической никарагуанской семьи, использовала панель «Межамериканский диалог», чтобы изобразить избранное правительство своей страны как «диктатуру» и «режим».

«Кубинская, никарагуанская и венесуэльская ось лежит в основе нестабильности в регионе, и ее следует рассматривать как таковую с существующими тесными связями с Россией и Китаем» , – предупредил Чаморро.

Она заявила, что никарагуанский «режим представляет собой угрозу для американского континента».

Кристиана – дочь поддерживаемого США неолиберального президента Никарагуа Виолетты де Барриос Чаморро. Кристиана основала и возглавляет Фонд Виолетты де Барриос Чаморро, инструмент влияния Вашингтона, который финансирует и обучает правых активистов в Никарагуа. «Мягкая сила» правительства США – Агентство США по международному развитию (USAID) – предоставило Фонду Чаморро миллионы долларов, используя их в качестве промежуточного звена для финансирования оппозиции социалистическому сандинистскому фронту Никарагуа.

Прочитав подготовленное заявление на английском языке и назвав других консервативных лидеров в группе своими «друзьями», Чаморро предупредила, что левое сандинистское правительство Никарагуа может угрожать неолиберальному плану Байдена.

Чаморро призвал к сотрудничеству с ОАГ для оказания давления на правительство Никарагуа и похвалил администрацию Байдена за ее резкие заявления в адрес сандинистского правительства .

Она объявила планы правительства США ввести еще большие санкции против ее родной страны «хорошей новостью» и призвала к новым экономическим атакам.

Чаморро даже назвала Центральную Америку частью колониальной «сферы влияния» Вашингтона, предполагая, что «можно выработать более геостратегический подход, как это делалось в прошлом для сфер влияния».

«Я думаю, что если эта новая эра американского развития не воспользуется этой ситуацией, Китай и Россия займут место в регионе и будут угрожать большей части Центральной Америки и Латинской Америки в целом», – предупредил Чаморро, переходя на английский язык. .

Рикардо Суньига, бывший дипломат в госдепартаменте администрации Барака Обамы, который сейчас работает в финансируемом правительством США Центре Вудро Вильсона, был настолько взволнован комментариями Чаморро, что объявил ее «президентом» Никарагуа.

Ведущий виртуального мероприятия, президент Межамериканского диалога Майкл Шифтер, в шутку ответил Суньиге: «Еще нет, еще нет!»

Эдуардо Штайн, бывший вице-президент и министр иностранных дел Гватемалы правого толка, полушутя повторил описание Чаморро как «президента» Никарагуа.

Наконец, консервативный бывший президент Коста-Рики Чинчилла добавила, что с радостью признала бы Чаморро президентом Никарагуа, сказав: «Мы, безусловно, приветствуем любого демократического лидера в этой стране».

Помимо упоминания Чаморро как президента, Суньига с удивительной откровенностью говорил о роли НПО, поддерживаемых правительством США, как представителей его интересов.

Организации гражданского общества являются «предпочтительными собеседниками, по мнению администрации, при разработке и реализации своей политики в регионе».

Суньига добавил: «Я уже слышал от коллег, что, разрабатывая свои планы в отношении стратегии президента Байдена в Центральной Америке, они намерены проводить очень широкие консультации. Я уверен, что это мероприятие здесь и сделанные здесь замечания являются частью этой консультации ».

Бен Нортон "Серая Зона"

https://thegrayzone.com/2021/03/08/central-america-neoliberal-biden-plan/ – оригинал на английском

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