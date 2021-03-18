Во Франции проведут масштабный эксперимент по самоизоляции

Французские ученые решили провести эксперимент по длительной самоизоляции группы людей. Добровольцы согласились провести в глубине пещеры сорок дней без связи с окружающим миром.

Мобильные телефоны у них отберут. Из средств связи оставят только датчики, по которым можно будет узнать о текущем состоянии группы и прийти на помощь в случае возникновения критической ситуации.

Также на самоизоляции у людей будет только один источник электроэнергии – динамомашина, которая работает, когда кто-то крутит педали на «велосипеде». О времени добровольцы также смогут судить только по своим ощущениям, так как и часов у них также не будет. Зато группу обеспечат всеми необходимыми припасами для пропитания.