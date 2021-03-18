Появилась еще одна версия о происхождении жизни на Земле

Группа британских и американских ученых предложила еще одну версию о причинах возникновения жизни на Зеле. По их мнению, формирование ДНК из органических веществ возможно под воздействием сильных электрических разрядов.

Однако в истории земной эволюции был период чрезвычайно высокой грозовой активности. По мнению ученых, тогда в поверхность планеты моги за относительно короткий период времени ударить квинтиллионы молний.

Изучение земных пород доказывает, что такая версия имеет право на жизнь, говорят ученые. В местах высокой грозовой активности исследователи находят содержащий фосфор минерал шрейберзит, который вполне мог стать основной для развития первых примитивных живых организмов.