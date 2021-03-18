 

Мнение: О последнем слове Владимира Путина

18.03.2021, 5:00, Разное
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Ну что тут скажешь, кроме того, что когда-нибудь это должно было случиться!

Чуть раньше, чуть позже, но всё к тому и шло. Невозможно бесконечно долго оттягивать неизбежное. Даже предки это понимали – сколь верёвочке ни виться, а конец будет, говорили они.

Правда, это ещё не совсем конец, а только билет в том направлении, образно говоря. Но в любом случае, слово сказано, и процесс пошёл.

Итак, российский президент Владимир #Путин прилюдно и без обиняков… назван «убийцей» (killer на языке оригинала). Именно такое слово для характеристики нынешнего хозяина Кремля выбрал американский журналист Джордж Стефанопулос, интервьюировавший 46-го президента США Джо Байдена. И последний более-менее уверенно подтвердил такое определение.

Некоторые поспешили пояснить, что на американском дипломатическом сленге «киллер» означает неудобный переговорщик. Но сам контекст интервью исключает подобную трактовку. Иными словами, действующий глава Белого дома назвал своего российского визави именно «убийцей». Хотя тут же заявил, что США будут вести дела даже с таким национальным лидером. Но только там, где это отвечает американским интересам. А во всём остальном – последуют #санкции.

В общем, слово сказано и вызов брошен. Промолчать в ответ было бы не по-пацански. Бывший мальчик с Лиговки это хорошо понимал. А потому ответил.

Кремль пригласил посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву, чтобы оценить перспективы отношений России с #США, которые в последние годы «заведены в тупик». И такой жест представляет собой весьма инновационную дипломатическую кракозябру. Беспрецедентную за все годы существования советской, а затем и российской дипломатии.

В дипломатической практике есть такое понятие – отзыв посла для консультаций. Очень жёсткий и решительный жест, последний перед разрывом дипломатических отношений. А вот приглашение – это уже непонятно что. Как бы отзыв, а как бы и нет. Шаг и знаковый, и нерешительный. Главное, ответной реакции не требующий.

И, можно сказать, таким было решительное слово Владимира Путина в ответ на предъяву. В некотором смысле последнее, поскольку за ним пока что ничего не последует. Жест ни два, ни полтора.

Кто теперь точно скажет – это всё-таки слив, или же чОткий ответ?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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