 

Суд арестовал мужчину, забившего молотком прохожего в Москве

18.03.2021, 4:40, Новости дня
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Мужчину, обвиняемого в убийстве молотком прохожего на западе Москвы, арестовали на два месяца, сообщила пресс-служба Никулинского суда столицы.

«В отношении Воробьева Никиты Алексеевича Никулинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, до 16 мая. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщили, что мужчину на западе Москвы забили до смерти молотком, подозреваемый задержан. Нападавший нанес потерпевшему множество ударов ногами по голове, после этого начал бить его молотком по голове.

Подозреваемый на допросе рассказал, что принял прохожего за ведьму и решил ее убить.

Знакомая подозреваемого рассказала, что мужчина в детстве был добрым, но после школы у него появились странности.



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