Канцлер Австрии призвал ЕМА к скорейшему допуску «Спутника V» в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии ее безопасности, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше», – приводит слова Курца ТАСС.

«Это вполне реально», – сообщил Курц в эфире телеканала «Ое-24.ТВ» в ответ на вопрос, сможет ли Австрия получить для применения «Спутник V».

Напомним, 9 марта создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой». В Кремле указали на некорректность заявления председателя ЕМА. В тот же день в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС, уточнив, что экспертиза будет осуществляться до получения достаточных доказательств для подачи заявки на авторизацию. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире

26 февраля президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили по телефону поставки в республику и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале февраля Курц заявлял о готовности Австрии организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации EMA. Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию российской и китайских вакцин от коронавируса в ЕС.