 

Google подвинут с российского рынка

18.03.2021, 4:16, Новости дня
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По имеющейся информации, Минцифры планирует расширить действие законодательства об обязательной предустановке российского программного обеспечения на все смартфоны, продаваемые на территории РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компетентные источники.

Ранее в министерстве уже разработали правила, по которым российские пользователи должны получать мобильные и другие электронные устройства с российским софтом. На сей раз речь идет об отечественной поисковой системе.

Скорее всего, это будет «Яндекс», отмечают эксперты. Возможно, поставщики иностранных гаджетов предложат варианты. Однако Google точно придется уступить свое место главного поисковика, в связи с чем американская компания потеряет значительную часть доходов, получаемых ныне в России.



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