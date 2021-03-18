 

Новый браузер Chrome оказался несовместимым со старыми версиями Android

18.03.2021, 4:16, Новости дня
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Компания Google выпустила 64-разрядную версию популярного браузера Chrome, которая уже начала поступать пользователям мобильных устройств с операционной системой Android. Эксперты хорошо отзываются о новой разработке, однако у нее есть одна существенная проблема.

Дело в том, что такой Chrome несовместим со старыми ОС. Как минимум, на гаджете должен быть установлен Android десятой версии. Кроме того, появилось требование по минимальному объему оперативной памяти – от 8 Гб и выше.

Однако производительность у нового Chrome значительно выше, отмечают специалисты. Также стало известно, что с августа текущего года в Google Play Store останутся доступными для скачивания только 64-разрядные приложения.



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