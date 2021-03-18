Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 выходит на рынок

Компания Huami выпускает на рынок очередную новинку – фитес-браслет Xiaomi Mi Band 6. Эту информацию уже официально подтвердили у производителя.

Напомним, что Huami Technology выпускает на своих производственных мощностях умные браслеты серий Amazfit и Mi Band. Только в последнем квартале прошлого года с конвейера сошло около 11,3 млн таких устройств. При этом чистая прибыль компании за три месяца составила 19,7 млн американских долларов.

Новая модель заменит представленную в сентябре прошлого года Xiaomi Mi Smart Band 5. Устройство оснащено расширенным функционалом для отслеживания физической активности пользователей. Однако об особенностях шестой версии пока мало известно. Очевидно, разработчик расскажет о них чуть позже.