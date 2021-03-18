В Госдуме назвали верхом цинизма требование Киева к Берлину обеспечить «возвращение» Крыма

Попытки Киева упрекнуть Берлин в фашистском прошлом для того, чтобы Германия повлияла на возвращение Крыма Украине, превзошли самые циничные ожидания, сообщила член думского комитета по международным делам Елена Панина.

«Заявления украинских властей часто отличались повышенной долей цинизма, однако попытки попрекать Германию фашистским прошлым с целью возврата контроля над Крымом превосходят все, что было сказано по этому поводу прежде», – сообщила Панина РИА «Новости».

Она отметила, что на Украине с 2014 года проводится реабилитация фашизма.

«Пособники рейха из УПА (Украинской повстанческой армии, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) объявлены героями, в ВСУ введено фашистское приветствие «Слава Украине – героям слава». В ООН Украина регулярно голосует против резолюций, осуждающих восхваление нацизма. Откровенные неонацисты из бандформирования «Азов» и его клона «Национальный корпус» находятся под личным контролем министра внутренних дел Украины, выполняют его приказы», – отметила депутат.

По ее мнению, людям, у которых осталась историческая память, нужно защищаться от такого режима, опирающегося на ультраправых экстремистов, и дать им отпор. «Именно это и сделали жители Крыма семь лет назад», – сказала Панина.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов».

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.