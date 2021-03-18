Москва возложила на Вашингтон ответственность за кризис в отношениях

Кризис в российско-американских отношениях стал следствием целенаправленной и сознательной политики Вашингтона, говорится в заявлении посольства РФ в столице США.

«Посол РФ в США А. И. Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД РФ и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. Сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик. Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам РФ и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», – говорится в сообщении на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

При этом в заявлении посольства РФ в Вашингтоне подчеркивается, что Москва выступает за налаживание диалога с Вашингтоном и исходит из того, что добрые и прагматичные связи отвечают интересам народов РФ и США. «Мы выступаем за налаживание диалога двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность. Исходим из того, что добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества», – отметили в диппредставительстве.

Накануне МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что РФ якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство РФ в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.