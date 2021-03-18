Макрон пообещал Франции «тяжелый период» борьбы с пандемией

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что до середины апреля Франции предстоит пережить тяжелый период в борьбе с пандемией, сообщил мэр города Пуасси Карл Олив в эфире телеканала BFM.

По словам мэра города Пуасси, в ходе визита в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле Макрон заявил: «Будет тяжелый период до середины апреля», передает ТАСС.

При этом, по сведениям Олива, президент Франции рассчитывает на дополнительные меры по сдерживанию эпидемии и исключительно локальное их применение в зависимости от ситуации на местах. Однако к настоящему моменту окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан пока не принято, сообщил мэр Пуасси.

В свою очередь французское издание Les Echos со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно. В среднем по Франции этот показатель равен 243. Аналогичные ограничения в дополнение к комендантскому часу с 18.00 уже были введены в Ницце и ряде других городов департамента Приморские Альпы, а также в Дюнкерке и департаменте Па-де-Кале. Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции было зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 91 тыс. человек.

Накануне число выявленных за сутки случаев коронавируса во Франции превысило 38 тыс. Во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом на юге Франции.