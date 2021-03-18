 

Силовики в Чечне задержали родственников экс-сержанта полка Кадырова, рассказавшего «Новой» о казнях

18.03.2021, 3:36, Разное
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От них требуют покаяния.

Сотрудники полиции в Чечне задержали и доставили в одно из подразделений полиции в Грозном троих мужчин — родственников Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал «Новой газете» о внесудебных казнях в республике. Об этом «Новой газете» сказал председатель правления ПЦ «Мемориал»* Олег Орлов.

«Их задержали, доставили в одно из подразделений полиции», — сказал Орлов. По его словам, силовики предъявили всем задержанным ультиматум, а затем отпустили, сейчас они дома. По данным «Мемориала», от родственников потребовали сообщить, где сейчас находятся мать, брат и сестра Гезмахмаева, а также добиться от экс-силовика, чтобы он написал покаянное письмо, где бы назвал выдуманными и не соответствующими действительности сведения, которые он сказал «Новой газете».

Полицейские заявили задержанным, что, если все требования не будут исполнены в ближайшие дни, «семье будет очень плохо». В республике, по информации правозащитников, началась «общественная кампания» по защите полка ППСП-2 от «очередных клеветнических измышлений и надуманных обвинений в адрес руководства региона, командиров и сотрудников правоохранительных органов».

Накануне, 15 марта, «Новая газета» опубликовала материал «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей» (18+), в котором привела показания сотрудника Полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по ЧР Гезмахмаева, бывшего старшего сержанта полиции, полицейского-стрелка этого полка. Он рассказал, что в 2016-2017 годах лично участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее казнили вне суда, и охранял их в подвале спортзала полка имени Кадырова. Гезмахмаев называет имена нескольких задержанных и обстоятельства пыток. Впервые о массовых задержаниях и внесудебных расправах свидетельствует чеченский полицейский, который сам исполнял незаконные приказы.

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«Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей» (18+)

Старший сержант Полка им. Кадырова Сулейман Гезмахмаев впервые рассказывает о внесудебных расправах над жителями Чечни, не скрывая имен палачей

*внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

Источник: Новая газета



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