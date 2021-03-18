Разумков о возможном создании коалиции в Раде: Думаю, пока рано об этом говорить

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что пока рано говорить о создании коалиции в парламенте. Об этом он сказал 17 марта в эфире “5 канала”.

“Коалиция должна создаваться под что-то. То есть, должно быть видение, куда мы движемся, совместное коалиционное соглашение. Пока предложений от коллег, которые бы четко обозначали, зачем мы должны изменить сегодняшнее положение дел… Потому, что коалиция есть и сегодня. Да, это коалиция, которая действует в рамках одной фракции, выполняющей функции коалиции, но по состоянию на сегодня она насчитывает 245 нардепов. Этого более, чем достаточно, чтобы и формально, и реально в стенах Верховной Рады действовала коалиция, коалиционным соглашением которой является программа партии “Слуга народа”. Если говорить о расширении коалиции, то я не исключаю любых условий и любых случаев, но по состоянию на сегодня я думаю, что пока рано об этом говорить”, – сказал он.

В начале февраля этого года глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявлял, что не исключает возможности создания коалиции с “Батьківщиною” в Верховной Раде. Лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко на брифинге 1 февраля в Верховной Раде допускала возможность объединения с другими политическими силами.

“Сейчас должны собраться все национальные силы без исключения и объединиться для того, чтобы Украину вернуть на путь развития, возрождения, становления. […] Вот вокруг этого нужно объединяться. Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом принимать участие”, – говорила она.

О продолжении переговоров об объединении фракций “Слуга народа” и “Батьківщина” в парламенте говорил 14 марта депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец. По его словам, переговоры ведут еще с прошлого года. Тимошенко говорила в декабре о том, что переговоры она ведет с президентом Украины Владимиром Зеленским, уточнил Волынец.

Председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что в одноименной парламентской фракции сейчас пребывает более 226 депутатов, поэтому оснований для коалиционных переговоров не так много.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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