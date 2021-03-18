 

В Эстонии приостановили приоритетную вакцинацию чиновников от COVID-19 из-за задержки поставок вакцины

18.03.2021, 3:30, Новости дня
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В Эстонии решили приостановить план приоритетной вакцинации от коронавируса чиновников и политиков из-за задержек поставки вакцин. Об этом в комментарии ERR 17 марта сказал директор коммуникационной службы правительства Ээро Раун.

“Так как в Эстонию прибыло меньше вакцины, чем ожидалось, то план пришлось приостановить”, – сказал он.

Раун сказал, когда удастстя реализовать план. По его словам, все зависит от производителя вакцины.

Как сообщает ERR, чиновников планировали прививать вакциной фирмы AstraZeneca. Предполагалось, что будут вакцинированы депутаты парламента, члены правительства, государственный секретарь, канцлер права, государственный контролер, председатель uоссуда и президент Банка Эстонии.

15 марта стало известно, что коронавирусом заразилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Эстонии коронавирус подтвердили у 89,3 тыс. человек, 745 пациентов умерло, 60,7 тыс. выздоровело.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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