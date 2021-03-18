В 2020 году нефтегазовый сектор РФ выбросил в атмосферу 14 мегатонн метана

Российская энергетика – одна из самых грязных в мире, говорят эксперты. По данным статистики, предприятия нефтяного и газового сектора в РФ выпустили в атмосферу 14 мегатонн метана только в прошлом году.

Специалисты напоминают, что как парниковый газ, метан более опасен для экологии, чем углекислый газ. Кроме того, это ценное топливо, которое было просто так потеряно по разным причинам.

Тревогу почали бить в Международном энергетическом агентстве, специалисты которого, используя возможности спутниковый технологий, точно определили, что с территории Российской Федерации выбрасывается больше метана, чем в любой другой стране мира. Китай за то же время выпустил в воздух 3 мегатонны метана, а Соединенные Штаты – 12 мегатонн.