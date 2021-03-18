 

В Перми разработали новую систему запуска ракет

18.03.2021, 3:26, Новости дня
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В политехническом университете Перми предлагают принципиально новую систему запуска ракет из-под воды. Метод, который пока существует только на уровне теории, предполагает, что первоначально в качестве основной движущей силы для разгона будет использовано давление самой воды.

Таким образом, легче будет отправить даже космический корабль, говорят ученые. Кроме того, технологию можно использовать в военных целях.

Ракетный носитель нужно всего линь поставить на поршень, на который будет воздействовать водяной столб. Чем больше его высота, тем больше давление и сила, с которой аппарат будет выброшен вверх. Использовать гидростатический напор хотели давно. Но только сейчас ученые разработали математическую модель, по которой можно конструировать действующие пусковой аппарат.



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