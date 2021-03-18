Суд в Татарстане арестовал сбившего девочку водителя снегохода

Зеленодольский городской суд в Татарстане арестовал жителя поселка Васильево, который на снегоходе сбил 10-летнюю девочку, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

«Зеленодольский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя снегохода», – передает его слова РИА «Новости».

Мужчина арестован до 15 мая и будет содержаться в СИЗО Чистополя.

По данным следствия, подозреваемый работал по хозяйству в поселке Васильево. Он угнал у своего работодателя снегоход и вместе с приятелем уехал на нем в Свияжск. В ходе расследования было установлено, что, высадив приятеля, подозреваемый взял двух попутчиков и повез их по селу, после чего не справился с управлением и сбил ребенка.

Мужчина никогда не имел водительских прав, в том числе на управление снегоходом. Подозреваемый был ранее судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, освободился из колонии-поселения в мае 2020 года. Причастность к совершению преступления он признал полностью.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 14 марта, во время празднования Масленицы. Мужчина, управляя снегоходом, нарушил правила дорожного движения и наехал на девочку, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали с переломом плечевой кости.