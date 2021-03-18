Абаканский уклад един

Кремль или мстит Хакасии за неверный выбор губернатора, или ничего не может сделать с союзом коммунистов и уголовников. Подоплека громких арестов в регионе.

Хакасию называют «красной» из-за коммуниста Коновалова, ставшего губернатором в 2018-м. В реальности она почернела — из-за власти уголовного элемента. Сегодняшний ее день — это развод московских лохов: деньги, выделенные республике по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение», осваивают судимые — по два, по три раза и по десять. И над всем этим неуловимо — дым «тувинки». Конопли, попадающей из-за перевалов в большой мир как раз через Хакасию. И сбыт травы, и борьба с ее сбытом — диалектика — дали дорогу к большим деньгам многим. Если ты судим за «тувинку» — фарту масти. Отличный шанс стать королем госзаказа.



Валентин Коновалов шел на выборы как спойлер, но вдруг стал губернатором. Фото: РИА Новости

Верховный суд признал АУЕ («арестантский уклад един») экстремистским и запретил — как общественное движение. Но одного формального признания мало, чтобы люди перестали жить по подобным уставам. Месяц назад глава финразведки Юрий Чиханчин докладывал Владимиру Путину именно об этом — хотя речь и звучала о строительстве в Хакасии детсадов по завышенным ценам.

Красное затушевывается черным легко. Наоборот — сложней.

А еще он немного шьет

ЗПП чем-то неуловимо напоминает ЗППП. Первое — защита прав потребителей, безусловно, богоугодное дело, второе — заболевания, передаваемые половым путем, не дай бог никому. Вроде ничего общего, кроме внешней привлекательности процесса. И потому — распространенности.

ЗПП — вполне рабочая схема, целые конторы трудятся. Под благим предлогом выбивают из крупного ритейла миллионы за «недостатки», обнаруженные вскоре после покупки гаджетов и бытовой техники.

СК сообщает о разоблачении в Хакасии организованной группы. Пока это шесть человек, девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере, девять эпизодов фальсификации доказательств по гражданскому делу. Задержано четверо.

СК СООБЩАЕТ

«С апреля 2017-го по настоящее время согласно распределенным ролям осуществляли мошеннические действия в отношении коммерческих компаний, путем обмана оформляя претензии и фиктивный возврат товара. Впоследствии фальсифицируя экспертные заключения и акты осмотра техники, взыскивали в судебном порядке […]».

12 марта СК информировал, что троих взяли под стражу, одному избран домашний арест, остальные фигуранты под подпиской о невыезде. Эти решения вынес тот же самый Абаканский горсуд, где ранее эти юристы, защищая права потребителей, и доили, веселясь и похохатывая, избранные ими конторы. Расследование продолжается, СК пишет о подозрениях в адрес «иных неустановленных лиц».

О том, что среди участников ОПГ, по версии следствия, юрист, член КПРФ, работник предприятия «Леса Хакасии» Евгений Антоненко (он под арестом), сообщили «Вести — Хакасия» (госканал «Россия-1»). Источники в хакасском МВД подтверждают.

Соратник губернатора Коновалова Евгений Антоненко. Фото из личного архива / ВКонтакте

Антоненко — не только соратник губернатора Валентина Коновалова по партии, но и его давний друг. В соцсетях Антоненко — не только парадные портреты Сталина (на фоне сталинского бюста любил давать интервью и Коновалов), но и дружеские застолья двух молодых юристов. И вообще-то Антоненко годами нагибал магазины в паре с Коноваловым (ну а кому еще заниматься «курощением и низведением» буржуев, как не юристам-коммунистам?) Открываем сайт Абаканского горсуда. Он битком набит делами ЗПП от друзей.

Вот несколько дел лета 2018 года — уже вовсю губернаторская кампания, Коновалова взяли в нее спойлером.

Дело № 2-3771: жительница Шубкина хочет получить денег с АО «Связной Логистика» — приобрела iPhone, обнаружила вскоре в нем «существенные недостатки». Представителями Шубкиной выступают в пареАнтоненко и без пяти минут губернатор Коновалов, требуют, как водится, помимо стоимости товара три вида разных неустоек и компенсацию морального вреда. И находят понимание.

Или дело № 2-3754 (2-3897): снова ребята вместе, снова успешно.

Дело № 2-3256 — та же фабула, снова Коновалов и Антоненко вместе. Разница в том, кого раскулачивают. На сей раз претензии к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (магазин «Русская телефонная компания»), речь о Samsung Galaxy: «в ходе эксплуатации в смартфоне выявились недостатки».

Дело № 2-3297 — тут не только фабула, тут вообще все совпадает. Те жепредставители истцов, в ответчиках та же «Русская телефонная Компания». Права потребителя защищены.

Уже сентябрь 18-го, выборы вовсю. Коновалов ненадолго отвлекается от политики для любимого занятия. Дело № 2-2864, он тут уже один отстаиваетпотребителя от АО «Связной Логистика». Вот ту же фирму Коновалов, согласноархивам суда, плющит несколько раньше (дело № 2-1037). А вот (дело № 2-517) еще раньше. Снова — «Связной Логистика».

«Связного» чередуют с «Русской телефонной компанией» — дело № 2-263, в нем снова будущий губернатор. Снова побеждает.

Не прокатило у них с Антоненко в начале карьеры — в 2013-м. Тогда Антоненко сам выступал истцом, неудовлетворенный качеством игровой консоли, а Коновалов — его представителем в суде.

Евгений Антоненко и Валентин Коновалов. Фото из соцсетей Антоненко

Никаких расследований не нужно — пройти в архивы судов может каждый, по этим делам они открыты.

Коновалов ушел на повышение, а Антоненко продолжил защищать потребителей. Рушиться дело начало месяц назад, с решения Верховного суда Хакасии. Ранее Таштыпский райсуд взыскал 290 тыс. за «неисправный» ноутбук, 160 тыс. штрафа, расходы на юриста и моральный ущерб, однако ВС суммы эти отменил, установив, что потребитель лишил продавца возможности проверить качество товара: в претензии в обратном адресе указал район, улицу, дом, но не написал наименование населенного пункта.

Хитрость в чем: в районе такой адрес (улица и дом) есть и в городе Абаза, и в селе Таштып.

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Письмо продавца ушло, естественно, по городскому адресу. А истец — в деревне. Письма нет, и он идет в суд. Это было поставлено на конвейер.

И это было известно. Если вы скажете, что за такое 90% юристов можно сажать, обратите внимание на детали от следствия. Роли четко расписаны: одни покупали бытовую технику, другие, работающие в торговых компаниях, принимали претензии и оформляли фиктивный возврат, выставляя поставщикам денежные претензии. При этом товар не передавался. Либо его искусственно приводили в неисправное состояние — тут вступал в дело еще один участник группы, работающий в сервисном центре.

Затем участники группы и, как пишет следствие, «иные неустановленные лица» шли в суд с ложными экспертными заключениями и актами осмотра техники. В ходе суда участники организованной группы ходатайствовали о проведении экспертиз качества товара в определенных учреждениях и Торгово-промышленной палате республики, где для осмотра товара привлекался один из участников группы.

Судебная карточка дела "2-1207/2021. В нем действующий губернатор отмечен как представитель вместе с Евгением Антоненко

Последнее дело № 2-1207/2021 с участием Антоненко успешно для него завершилось, вот только мотивированное решение составлено 9 марта. И что любопытно. Тот же ответчик, кого они трясли регулярно — ООО «Сеть Связной», — значится, в частности, в деле № 33-116/2020. Его рассматривали горсуд и суд Верховный. Так вот, 16 марта смотрю на сайте ВС в картотеке это дело: представителем обозначен один Антоненко. На скриншоте же, опубликованном месяц назад тг-каналом «Альтернативный эфир Хакасии», участниками дела (представителями) названы двое — Антоненко и Коновалов.

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Поверить в то, что губернатор продолжает «немного шить», увлечен любимым занятием — сложно. Фейк?

Бездумное копирование документов — судом или друзьями-юристами? Да что бы это ни было… Если следствие вдруг обратит внимание на Коновалова и установит, что он ходил в суд (как на работу) в своем уме, тогда со всей очевидностью этот отрезок его жизни может быть исчерпывающе описан ст. 32 УК (соучастие).

Лесоповал Коновалова

Антоненко работал юристом в «Лесах Хакасии». Это не АУЕ (запрещенное в России), а АУ — автономное учреждение, год назад учрежденное Коноваловым и регправительством «для охраны, защиты и воспроизводства лесов». Месяц назад прославилось: с поличным при получении взятки в 4 млн (за продажу хакасского леса) ФСБ взяла директора «Лесов Хакасии» Васильева. СК сообщил: часть суммы предназначалась для передачи помощнику руководителя администрации губернатора и правительства Гаранину. Тут, собственно, уже два дела: помимо взятки появилось вскоре еще одно —

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4 марта МВД Хакасии охарактеризовало персонажей в окружении губернатора как оргпреступную группу,

занимающуюся незаконной рубкой лесных насаждений, контрабандой, легализацией преступных доходов и иными тяжкими преступлениями экономической и коррупционной направленности в особо крупных размерах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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