 

ЦИК отменил регистрацию Зверобой и Марчевского на довыборах в Раду

18.03.2021, 2:40, Новости дня
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Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию двух кандидатов на довыборы в Верховную Раду. Об этом пресс-служба ЦИК сообщила 17 марта.

Комиссия отменила регистрацию кандидата от “Европейской солидарности” Маруси Зверобой-Биленькой в округе №87 и кандидата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Артема Марчевского в округе №50. Кандидаты подали соответствующие заявления 15 марта.

Таким образом, в округе №50 в Донецкой области будут баллотироваться 18 кандидатов, а в округе №87 в Ивано-Франковской области – 14.

ЦИК назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 на 28 марта. Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Зверобой 15 марта заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу представителя “Свободы” Руслана Кошулинского. Марчевский заявлял, что вынужден был вернуться в Киев из-за болезни родителей, у которых подтвердился COVID-19.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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