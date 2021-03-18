 

Хакеры сумели взломать игровую консоль PlayStation 4

18.03.2021, 2:36, Новости дня
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Как сообщили эксперты GBAtemp, группа злоумышленников сумела получить доступ к зашифрованному контенту игровой консоли PlayStation 4. В результате им удалось получить доступ к новейшим играм, разработчики которых уже недополучают положенные им доходы.

По словам экспертов, хакеры воспользовались уязвимостью в защите игровой приставки с прошивкой 7.55. После этого для них открылась возможность распространять эксклюзивные разработки пиратским методом.

В частности, речь идет о таких играх, как Ghost of Tsushima, Mafia: Definitive Edition, The Last of Us: Part II и др. После взлома видеоконтент работает с большими недостатками, даже изображение не всегда четкое, говорят специалисты. В целом, взломанные игры работают нестабильно.



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