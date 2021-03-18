Hill – разведка США обвинила Москву в стремлении сорвать избрание Байдена

Американское разведсообщество обвинило Кремль в проведении кампании, «призванной повлиять» на президентские выборы 2020 года. По утверждению спецслужб США, российские власти стремились «дискредитировать» Джо Байдена и Демократическую партию, чтобы помочь переизбранию Дональда Трампа, передаёт The Hill.



Reuters

Россия и Иран «проводили кампании по оказанию влияния» на американские выборы в 2020 году. Об этом говорится в рассекреченном докладе офиса директора Национальной разведки США, пишет The Hill.

Согласно документу, обе страны преследовали противоположные цели — Москва поддерживала Дональда Трампа, Тегеран, напротив, стремился его дискредитировать. Но при этом американские спецслужбы не обнаружили доказательств того, что иностранные игроки пытались вмешаться непосредственно в сам процесс голосования и «изменить его какой-либо технический аспект, включая регистрацию избирателей, вбрасывание бюллетеней, подсчёт голосов или отчёт о результатах», отмечает издание.

В то же время разведсообщество США пришло к выводу, что Владимир Путин «распорядился провести операции по влиянию», призванные опорочить Джо Байдена и Демократическую партию, чтобы тем самым усилить позиции Трампа. Кремль якобы хотел «подорвать» доверие американцев к избирательному процессу и «разжечь социально-политические разногласия», но не смог получить доступ к «электоральной инфраструктуре» с помощью кибератак, утверждается в докладе.

По мнению разведки США, ключевым элементом стратегии Москвы было использование «агентов влияния». Они якобы продвигали повестку, которая включала «вводящие в заблуждение» обвинения о коррупционной деятельности Байдена на Украине, через американские СМИ, чиновников и лиц, приближённых к Трампу и его администрации.

Авторы доклада также считают, что Иран предпринимал меры, чтобы «разжечь внутренние противоречия» в США. Власти исламской республики намеревались сорвать переизбрание Трампа, хотя и без прямой поддержки его соперников, и усилить общественное недоверие к избирательному процессу.

Разведсообщество США с «высокой степенью уверенности» утверждает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «мог» санкционировать кампанию против американских выборов. Предполагается, что она должна была «посеять разногласия» в интернете и повлиять на политику Вашингтона в отношении Тегерана.

Отчёт также приписывает Ирану создание «пугающего» сайта, на котором содержались угрозы расправы над сотрудниками избирательных комиссий США и раскрывались их личные данные. В то же время авторы документа настаивают, что Тегеран «не пытался манипулировать какой-либо избирательной инфраструктурой или атаковать её».

Кроме того, в докладе упоминается Китай. Власти страны якобы «рассматривали» возможность повлиять на выборы в США, но не увидели выгодного для себя исхода и поэтому посчитали риск «неоправданным», подчёркивает The Hill.

Американские спецслужбы также «обнаружили доказательства» того, что другие иностранные игроки, включая ливанскую «Хезболлу», Кубу и Венесуэлу, предпринимали действия в попытке повлиять на выборы. Но все эти шаги не отличались заметным масштабом и, вероятно, были вызваны финансовыми мотивами.

В целом же публикация отчёта подкрепляет заявление американского правительства о том, что результаты выборов 2020 года были «безопасными и свободными от иностранного вмешательства». Эти выводы идут вразрез с «ложными высказываниями» Трампа, который не хотел уступать Байдену и связывал своё поражение с масштабными фальсификациями на голосовании, обращает внимание The Hill.