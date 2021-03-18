Кабмин Украины одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации

Кабмин Украины 17 марта поддержал инициативу Министерства внутренних дел и Минздрава о создании Единого аэромедицинского пространства. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Проект предусматривает внедрение системы аэромедицинской эвакуации и авиационное транспортировки анатомических материалов реципиентов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на первом этапе введения аэромедицинской эвакуации будут привлечены вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в Киеве и Львове. 1 апреля будет запущен пилотный проект в семи областях: Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой. С 1 мая пилотный проект будет запущен в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

“Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы – во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину. Таким образом мы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и благодаря поддержке наших французских партнеров возрождаем санавиацию, которая до сих пор существовала только теоретически. Уже на первом этапе как минимум 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью”, – сказал Аваков.

Период реагирования геликоптера будет составлять от 5 до 30 минут, отметили в министерстве.

“Этот проект – первый шаг для полноценного запуска системы аэромедицинской эвакуации на всей территории Украины”, – заявили в пресс-службе.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebook, что вертолет Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 17 марта доставил 38-летнего пациента из Запорожья, которому провели трансплантацию.

“На видео, снятом мною только что, – прилет вертолета ГСЧС, который привез из Запорожья 38-летнего пациента, которому вчера ночью бригада хирургов под руководством [гендиректора Института сердца] Бориса Тодурова провела пересадку донорского сердца”, – написал замминистра.

Он отметил, что система аэромедицинской эвакуации позволит “обеспечить максимально быструю доставку бригад врачей, донорских органов, граждан, пострадавших в ДТП, с тяжелыми последствиями, чью жизнь невозможно спасти на уровне районной больницы, если не доставить их на операционный стол в областной центр”.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3794356007317885



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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