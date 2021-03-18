 

Венедиктова: Я не могу брать Вовка и тащить его в суд. Это будет преступление

18.03.2021, 1:50, Новости дня
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Генпрокурор Ирина Венедиктова 17 марта заявила, что не может “приволочь” в суд главу Окружного административного суда Павла Вовка, который за два дня до этого снова не явился в суд для избрания меры пресечения. Об этом она сказала в эфире телеканала “Еспресо”. 

“Все считают, что если кого-то не может куда-то приволочь, виновата Венедиктова. Она должна взять, кого-то куда-то тащить. Но я могу делать только то, что написано мне в Уголовном процессуальном кодексе, в законе “О прокуратуре”… Я не могу брать Вовка и тащить его в суд, потому что это будет преступление у меня”, – сказала она.

Венедиктова напомнила, что уже продлевала срок расследования по Вовку, хотя сомневалась в эффективности расследования.

“Я с самого начала не видела судебной перспективы этих дел. Я понимаю, что всем не нравится судья Вовк и ОАСК всем не нравится. Так а что с этим делать? Это же не значит, что мы можем жить в категориях “нравится – не нравится”. Я могу жить только в категориях “законно – незаконно”, – сказала она.

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка.  Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

17 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

11 августа 2020 года НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным “Украинской правды”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка).

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк настаивал, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в НАБУ.

3 февраля ВАКС удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд Вовка. Тогда глава ОАСК назвал это решение “странным и незаконным” и сказал, что “исполнять явно незаконные, преступные решения” не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого.

На заседание, которое назначили на 8 февраля, председателя ОАСК не смогли доставить – детективы НАБУ не нашли его по известным адресам. Также Вовка не смогли привести в суд 16-го, 18-го, 22 февраля, 9-го и 15 марта.

17 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия по делу о злоупотреблениях в ОАСК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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