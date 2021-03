Умер президент Танзании Магуфули. Он отрицал COVID-19 от которого, по информации СМИ, умер

Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. Об этом сообщило агенство EPA.

Africa Feeds заявляет, что вице-президент страны Самиа Сулуху выступила с обращением о смерти президента в прямом эфире телеканалов.

Издание отметило, что президента не видели в течение нескольких недель после сообщений о заражении коронавирусом. Ранее он регулярно появлялся на публике, телевидении и в социальных сетях.

Видео обращения вице-президента опубликовал The African Voice на своей странице в Twitter.

BREAKING: Tanzanian President John Pombe Magufuli is dead. Vice president Samia Suluhu says Magufuli succumbed to heart disease in Dar Es Salaam #RIPMagufuli pic.twitter.com/h9fl8ZpHYQ

— The African Voice (@teddyeugene) March 17, 2021

В пресс-службе правительства подтвердили сообщение о смерти главы государства, однако причины не сообщают.

https://www.facebook.com/TanzaniaGovernment/posts/3779831942086160

Africa Feeds отмечает, что Магуфули, который получил степень магистра и доктора в Университете Дар-эс-Салама в 1994 и 2009 годах и работал химиком, отказывался признать существование и опасность инфицирования COVID-19.

По информации, издания президент “не поощрял соблюдение протоколов безопасности, а призывал людей молиться и считать вирус дьявольским”. В 2020 году Магуфули объявил страну “свободной от коронавируса”, заявив, что успех достигнут благодаря молитвам граждан.

Cоперник Магуфули на президентских выборах 2020 года Тунду Лиссу 10 марта на своей странице в Twitter сообщил, что Магуфули вылетел в Индию для лечения от COVID-19 и пребывает в коме.

“Его отрицание COVID-19 хлам, а игра в молитвы над наукой превратились в смертельный бумеранг”, – заявил он.

Latest update from Nairobi: The Man Who Declared Victory Over Corona “was transferred to India this afternoon.” Kenyans don’t want the embarrassment “if the worst happens in Kenya.” His COVID denialism in tatters, his prayer-over-science folly has turned into a deadly boomerang! pic.twitter.com/DyXYYbIvdd

— Tundu Antiphas Lissu (@TunduALissu) March 10, 2021

В ноябре 2020 года Магуфули был избран президентом Танзании на второй президентский срок. Впервые его избрали главой государства в 2015 году.

—